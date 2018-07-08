طرح کاداستر در ۱۴ میلیون هکتار از جنگل های کشور اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با فرماندار شهرستان رشت که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی برای پیشگیری از آتش سوزی جنگل ها، گفت: با فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی مردم می توان برای پیشگیری از آتش سوزی جنگل ها اقدام کرد.

وی بر ضرورت توجه به حفظ منابع طبیعی و عدم اجازه قطع درختان در اجرای پروژه ها، افزود: در اجرای پروژه ها و همکاری با سایر نهادها اولویت این سازمان همزیستی مسالمت آمیز با جنگل ها و پوشش گیاهی است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد آتش سوزی در سطح جنگل های کشور به واسطه عامل انسانی رخ می دهد، اظهار کرد: فرهنگ سازی در این زمینه مهم ترین اصل است.

وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر در سطح جنگل ها و اجرایی شدن این طرح در ۳۰ میلیون هکتار از جنگل های کشور، خاطرنشان کرد: طرح کاداستر سال جاری در ۱۴ میلیون هکتار از جنگل های کشور با اولویت جنگل های شمال اجرایی می شود.

آقایی در ادامه تصریح کرد: این طرح برای حفظ، احیای، جلوگیری از نقطه نظرات و تعیین تکلیف و مشخص شدن حد و مرز اراضی خصوصی و شخصی با اراضی ملی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست های ایم سازمان توسعه زراعت چوب است، ادامه داد: استان گیلان با توجه به ظرفیت های موجود می تواند مرکز اصلی زراعت چوپ و توسعه آن باشد. ما می توانیم طی قراردادی با کشاورزان، چوب مورد نیاز خود را از طریق آنها تامین کرده و در مقابل از آنها حمایت کنیم.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه با بیان این که استان گیلان در بحث گردشگری عقب است، اظهار کرد: ظرفیت گردشگری پارک جنگلی سراوان بسیار زیاد است و با برنامه زیری مناسب می توان از این ظرفیت در راستای جذب گردشگر در این منطقه بهره گیری شود.

وی خواستار نظارت مردم، مسئولان، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه با فعالیت های این سازمان شد و گفت: باید نسبت به عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

آقایی همچنین از اختصاص ۱۶ میلیارد تومان اعتبار به صورت شناور به منابع طبیعی گیلان خبر داد و اظهار کرد: این اعتبار جهت آبخیزداری با دید جامع و اولویت حفظ پوشش گیاهی اختصاص یافته در صورت داشتن عملکرد مناسب افزایش می یابد.