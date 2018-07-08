اتصال آبپخش به خط آبرسانی کوثر/ مشکل انتقال آب رفع شد

علی مردانلو در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفتههای اخیر شاهد مشکلات بسیار زیادی در زمینه تامین آب در آبپخش بودیم که باعث نارضایتی مردم شده بود.
وی با عذرخواهی از مردم آبپخش به خاطر مشکلات بیآبی در هفتههای اخیر اضافه کرد: پیگیریهای مستمری را در این راستا داشتیم و با همکاری استاندار و معاون وی، فرماندار، نماینده مجلس و مدیران آب استان و شهرستان تلاشهای گستردهای برای رفع مشکل داشتیم.
بخشدار آبپخش با اشاره به اینکه قبلا آب شهر آبپخش از تلفیق خط کوثر و کازرون دریافت میشد، بیان کرد: اتصال آبپخش به خط آبرسانی کوثر یکی از مهمترین راهکارها برای عبور از مشکلات کمآبی در آبپخش بود.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدا از مسیر منطقه پوزگاه قرار بود انجام شود که به خاطر برخی مشکلات انجام نشد و اکنون از مسیری جدید، آب خط کوثر به آبپخش منتقل میشود تا شاهد رفع مشکل باشیم.
مردانلو از تزریق روزانه چهار هزار مترمکعب آب از طریق خط آبرسانی کوثر به آبپخش خبر داد و افزود: این مهم از شب گذشته محقق شده است و از امروز شاهد کاهش مشکلات مردم در زمینه تامین آب خواهیم بود.
وی با تقدیر از اعضای شورای شهر، امام جمعه و شهردار آبپخش در مسیر رفع مشکلات آب، تصریح کرد: اکنون کل آب دریافتی آبپخش از طریق خط آبرسانی کوثر خواهد بود.
بخشدار آبپخش گفت: تعدادی تانکر و آبرسانی اجازه شده تا در محلاتی که مشکل دریافت آب دارند، ابرسانی به صورت سیار انجام شود.
وی افزود: به زودی نوسازی شبکه آب در مناطق دارای مشکل نیز آغاز خواهد شد.
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