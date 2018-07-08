دستگیری سارقان به عنف در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج شجاعی گفت: در پی ارجاع یک فقره سرقت به عنف عابر بانک در یکی از خیابان های شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز که در نهایت ۳ نفر متهم به هویت معلوم را در مخفیگاهشان شناسایی و دستگیر و برای تخقیقات تکمیلی به مقر پلیس آگاهی منتقل کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان در بازجویی فنی و تخصصی و مواجه شدن با ادله و مستندات پلیس چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند و به سرقت به عنف عابر بانک از شاکی اقرار کردند.

سرهنگ شجاعی با بیان اینکه سارقان مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از عابر بانک شاکی برداشت کرده بودند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه پلیس با قاطعیت تمام در برخورد با سارقان به صورت شبانه روزی در تلاش است، بیان کرد: طرح های مبارزه با سرقت در استان فارس با جدیت ادامه خواهد داشت و شهروندان با جدی گرفتن هشدارهای پلیس در رابطه با پیشگیری از انواع سرقت، می‌توانند پلیس را در راه مبارزه با سرقت یاری کنند.