کشف ۳۰ فقره سرقت داخل خودرو در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو در شهر همدان، تیم ویژه ای در اداره مبارزه با سرقت تشکیل و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با مطالعه دقیق پرونده ها مشخص شد تعدادی از سرقت ها با شیوه و شگرد خاص در شب به وقوع پیوسته و این نوع سرقت مربوط به یک باند است.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: ماموران مبارزه با سرقت تحقیقات تخصصی خود را آغاز و با تلاش های شبانه روزی و جمع آوری ادله و مستندات و با همکاری یکی از افراد محلی، فردی دارای چند فقره سابقه کیفری شناسایی و به صورت غیر محسوس تحت نظر قرار گرفت که نامبرده به همراه شخصی دیگر حین سرقت دستگیر و به اداره آگاهی استان منتقل شدند.

سرهنگ کامرانی ادامه داد: با توجه به سابقه دار بودن متهمان و با تحقیقات محلی مشخص شد نامبردگان با تشکیل باندی حرفه ای اقدام به سرقت محتویات داخل خودرو می کردند که هر ۲ متهم در بازجویی های فنی و تخصصی به ۳۰ فقره سرقت و وسایل داخل خودرو در مناطق مختلف شهر همدان اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده، یکی از خریداران اموال مسروقه نیز دستگیر و تمام محل های سرقت مورد تائید، مالباختگان شناسایی و متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان نیز در این نشست از کشف ۱۹۰ هزار نخ سیگار خارجی و قاچاق در این استان خبر داد.

سرهنگ رضا زارعی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروهای عبوری در ایستگاه بازرسی شهید زارعی از یک دستگاه خودروی پیکان وانت که به صورت آشکار مقادیری سیگار روی صندلی سمت شاگرد قرار داده بود بازرسی بعمل آوردند.

وی افزود: حین بازرسی راننده که قصد متواری شدن داشت با اقدامات به موقع از سوی مأموران برای بررسی دقیق تر به مقر انتظامی منتقل و از جاساز این خودرو ۹۵۰ باکس سیگار خارجی و قاچاق به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون ریال کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با اشاره به اینکه کالای مذکور از استان های غربی بارگیری و به قصد انتقال به تهران حمل می شد، گفت: یک نفر متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.