خام فروشی تولیدات خراسان جنوبی ممنوع/سازمان صنعت و معدن نظارت کند

به گزارش خبر نگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه ظهر یکشنبه در جلسه شورای معادن استان، اظهار کرد: در جلسات شورای معادن باید به جای دستورات متنوع که بحث و بررسی زیادی نیاز دارد، دستورکارهای کمتر با فایده و نتیجه مطلوب تری در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه نباید در جلسات به ارائه گزارش و تهیه پاور اکتفا کرد، افزود: در این گونه گزارش ها تاثیر عینی و علمی کمتر و ونواقص بیشتری در آثار توسعه مشاهده می شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه همه مسئولین باید بدانند که شورای معادن اختیارات وسیعی دارد، گفت: برگزاری منظم این شورا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه شرکت در نمایشگاه های مشهد، شیراز و اصفهان در حوزه صنایع دستی استان در سال جاری هدف گذاری شده است، عنوان کرد: فروش حداقل یک میلیاردی در این نمایشگاه ها نیز پیش بینی شده است.

مروج الشریعه با اشاره به اینکه نهادهای خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی نقش بسزایی در توسعه هر منطقه دارند، بیان کرد: باید به گونه ای کار کنیم که هنگامی نام استان خراسان جنوبی برده می شود از آن به عنوان مرکز معدن در کشور یاد کنند.

وی با بیان اینکه باید به جلسات نظم و شکل محتوایی داد، اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف به پتانسیل یابی، شناسایی، میزان ذخیره و واگذاری در حوزه استخراج و اکتشاف معادن است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه همه شرایط در استان فراهم است تنها حلقه مفقوده در استان سرمایه گذاران کلان و توانمند هستند، افزود: باید با سرمایه گذاران کلان واسط به تناسب مناطق مختلف وارد مذاکره شویم.

تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بهترین تجارت برای استان

وی با بیان اینکه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی می تواند بهترین تجارت در استان باشد چراکه حمل و نقل آن آسان است، گفت: فناوری، ایجاد نقشه و مدل های شکیل و بازاریابی در حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تنها کار سرمایه گذاران است.

مروج الشریعه با اشاره به اینکه باید کاری کنیم که هزینه ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در استان به حداقل برسد، عنوان کرد: اصل عدم خام فروشی باید به عنوان یک مشوق برای سرمایه گذاری حتما مد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: علی رغم وجود دانشگاه های بسیار خوب در سطح استان اما هنوز کارگاه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در استان بر ریل خود قرار نگرفته و در حد صفر است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر کار پژوهشی خلاقانه و علمی باشد نتایج بسیار خوبی خواهد داشت، اظهار داشت: اعتبارات پژوهشی به هیچ عنوان نباید در امور اضافه صرف شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از نیازهای مهم استان حضور کمیسیون صنایع و معادن در استان است، بیان کرد: تکلیف سازمان زمین شناسی باید روشن شود.

مروج الشریعه با بیان اینکه تعیین تکلیف سرمایه گذاران در بخش معدن باید در دستور کار شورا باشد، افزود: اگر سرمایه گذاران بخش معدن به نتایج خوبی برسند از محل اعتبارات فنی به آن ها کمک خواهیم کرد.

وی با تاکید بر شفاف سازی حوزه معدن در استان، گفت: دخل و خرج حوزه اقتصادی در معدن باید مشخص شود لذا در این راستا باید فهرستی از فرآوری کنندگان، بهره برداران، درآمدها و مزیت ها تهیه و بررسی شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تعامل با سرمایه گذاران از بهترین شیوه ها در توسعه هر منطقه است، عنوان کرد: یک گرم از مواد معدنی استان نباید به صورت خام از استان خارج شود لذا انتظار ورود جدی سازمان صنعت، معدن و تجارت را در این زمینه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه جای فرآوری های قابل توجه در زیرکوه بسیار خالی است، افزود: اگر می خواهیم سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را به عنوان سوغات استان تعریف کنیم باید در شکل و بسته بندی آن دقت نظر لازم را در نظر گرفت چراکه مهم ترین مسئله در این حوزه ذوق، خلاقیت و ابتکار در بسته بندی آن است.