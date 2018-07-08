به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زهرایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مهم اردوهای جهادی در توسعه روستاها بیان کرد: در حال حاضر هشت هزار و ۹۰۰ گروه جهادی در کشور فعال است.

وی با بیان اینکه این گروه‌ها به سه دسته عادی، فعال و ویژه تقسیم‌بندی می‌شوند، افزود: از این میزان، سه هزار گروه جهادی فعال هستند.

سرهنگ زهرایی با بیان اینکه همچنین ۸۰۰ گروه جهادی ویژه هستند، گفت: گروه‌های ویژه دارای سابقه خدمت رسانی، توان فنی و تخصصی و انسجام گروهی هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح جغرافیای هدف بیان کرد: در راستای اجرای این طرح ۵۰۰ گروه جهادی ویژه ساماندهی و به مناطق مورد نظر اعزام می‌شوند.

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور از با بیان اینکه طی سال گذشته مناطق اولویت دار را در اعزام اردوهای جهادی مد نظر قرار داریم، افزود: ۴۰ هزار جهادگر طی ایام نوروز به منطقه زلزله‌زده کرمان اعزام شدند.

سرهنگ زهرایی بیان کرد: مسجد محور کردن اردوهای جهادی و ایجاد انسجام بین پایگاه‌ها، مساجد و خیرین از سیاست‌های تعریف‌شده در برنامه‌های گروه‌های جهادی است.

وی با اشاره به تسهیلات اشتغالزایی بیان کرد: طی سال گذشته ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات مستقیم و بخشی با بانک توسعه تعاون، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، کمیته امداد امام و بهزیستی پرداخت شده است.

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: برای سال جاری هم سهم پرداخت تسهیلات را حفظ خواهیم کرد.

وی بیان کرد: همچنین در برنامه داریم که سود این تسهیلات را از ۱۰ درصد به هشت درصد کاهش دهیم.