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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور:

۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت می‌شود

۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت می‌شود

بیرجند- جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور از پرداخت ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی طی سال گذشته خبر داد و گفت: در سال جاری هم توزیع این میزان تسهیلات را در برنامه داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زهرایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مهم اردوهای جهادی در توسعه روستاها بیان کرد: در حال حاضر هشت هزار و ۹۰۰ گروه جهادی در کشور فعال است.

وی با بیان اینکه این گروه‌ها به سه دسته عادی، فعال و ویژه تقسیم‌بندی می‌شوند، افزود: از این میزان، سه هزار گروه جهادی فعال هستند.

سرهنگ زهرایی با بیان اینکه همچنین ۸۰۰ گروه جهادی ویژه هستند، گفت: گروه‌های ویژه دارای سابقه خدمت رسانی، توان فنی و تخصصی و انسجام گروهی هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح جغرافیای هدف بیان کرد: در راستای اجرای این طرح ۵۰۰ گروه جهادی ویژه ساماندهی و به مناطق مورد نظر اعزام می‌شوند.

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور از با بیان اینکه طی سال گذشته مناطق اولویت دار را در اعزام اردوهای جهادی مد نظر قرار داریم، افزود: ۴۰ هزار جهادگر طی ایام نوروز به منطقه زلزله‌زده کرمان اعزام شدند.

سرهنگ زهرایی بیان کرد: مسجد محور کردن اردوهای جهادی و ایجاد انسجام بین پایگاه‌ها، مساجد و خیرین از سیاست‌های تعریف‌شده در برنامه‌های گروه‌های جهادی است.

وی با اشاره به تسهیلات اشتغالزایی بیان کرد: طی سال گذشته ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات مستقیم و بخشی با بانک توسعه تعاون، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، کمیته امداد امام و بهزیستی پرداخت شده است.

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: برای سال جاری هم سهم پرداخت تسهیلات را حفظ خواهیم کرد.

وی بیان کرد: همچنین در برنامه داریم که سود این تسهیلات را از ۱۰ درصد به هشت درصد کاهش دهیم.

کد مطلب 4341651

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