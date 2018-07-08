استفاده از ظرفیت جوانان در عرصه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آیتالله سید محمد سعیدی در دیدار جمعی از فعالان فرهنگی شهرستانهای ایلام که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به اینکه تلاوت آیات الهی توسط مردم یکی از مهمترین رسالتهای پیامبر اسلام(ص) بوده است، اظهار کرد: این تلاوت باید مردم را از نظر روحی و اخلاقی پاکیزه کند به همین علت رسول خدا(ص) مأمور به تبیین مطالبات و رهنمودهای قرآن بودند.
وی با بیان اینکه عمل به آموزههای دینی کار هر فردی نیست، اضافه کرد: عمل به روح دین با تفقه حاصل میشود، هر فردی که عمق دین را متوجه شود حکیم خواهد بود اما اگر نتواند به درک لازم برسد مقابل دین ایستادگی خواهد کرد.
امام جمعه قم بر لزوم تبعیت طلاب و فعالان فرهنگی از علما و مراجع تأکید کرد و گفت: قشر جوان و نوجوان ظرفیت بسیاری دارند که استفاده از ظرفیت آنها در عرصه فرهنگی نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب اسلامی نیز از مسئولان بیتفاوت گلایهمند هستند، عنوان کرد: هر چند مسئولان باید در چارچوب اختیارات و امکانات از فعالیتهای فرهنگی حمایت کنند اما کارهای فرهنگی باید متکی بر کمکهای مردمی باشد.
آیتالله سعیدی با تأکید بر اینکه فعالان فرهنگی باید از گستردگی بیرویه و پراکندی پرهیز کنند، مطرح کرد: استفاده از عنصر نظارت و داشتن چارچوب مشخص برای فعالیت میتواند موجب افزایش نتایج مثبت کار فرهنگی شود.
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