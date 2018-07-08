به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش راشاتودی آمده است: تهران تهدید کرده است که در صورتی که صادرات این کشور مختل شود، تنگه هرمز، که یک شاه‌راه حیاتی برای ترانزیت نفت از خاورمیانه است را مسدود خواهد کرد. این منجر به افت بخش عظیمی از عرضه نفت جهان خواهد شد و قیمت‌ها را به اوج می‌رساند.

بیشتر صادرات نفت عربستان سعودی، ایران، امارات‌متحده عربی، کویت و عراق، از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کند. همچنین این تنگه مسیر عبور تمام صادرات بزرگترین صادرکننده گاز مایع جهان، قطر، است.

روز پنج‌شنبه فرمانده سپاه پاسداران ایران گفت: تنگه هرمز یا برای همه است یا برای هیچ کس. از سوی دیگر ناوگان پنجم آمریکا که در پایگاه آنها بحرین است، به حفاظت از کشتی‌های تجاری این منطقه تخصیص داده شده‌اند.

ولادیمیر روجانکوسکی، تحلیل‌گر سرمایه‌گذاری در شرکت گلوبال اف‌اکس، به راشاتودی گفت: ظرفیت اسمی عبوری تنگه هرمز حدود ۱۴ نفت‌کش در روز یا ۱۷ میلیون بشکه در روز است، که این حدود نیمی از صادرات روزانه نفت خام دنیاست. اگر صادرات از این تنگه متوقف شود، قانون عرضه و تقاضا قیمت نفت را دوبرابر خواهد کرد و به ۱۶۰ دلار برای هر بشکه خواهد رساند.

این تحلیل‌گر اضافه کرد: اگر این تنگه یک یا دو ماه بسته بماند، ممکن است تاجران نفت دچار وحشت شوند و تمام قراردادهای موجود پیش‌خرید نفت را بخرند و قیمت‌ها را تا ۲۵۰ دلار بالا ببرند.

ارتم اویلوف تحلیل‌گر ارشد تله‌ترید، هم پیش‌بینی کرد که در صورت بسته شدن تنگه هرمز قیمت‌ها می‌توانند به ۲۵۰ دلار جهش کنند. او گفت: البته من تردید دارم که سپاه پاسداران ایران عرضه نفت از تنگه هرمز را برای چند هفته یا چند روز قطع کنند.

یک مهمان دیگر راشاتودی، میخائیل ماشچنکو، تحلیل‌گر شرکت ای‌تورو، معتقد است حتی اگر این تنگه بسته شود هم قیمت نفت به شکلی آسمان‌خراش‌گونه بالا نمی‌رود، چراکه قیمت برنت تا به حال از ۱۵۰ دلار بالا تر نرفته است.

او می‌گوید: اقدامات ترامپ برخلاف خواست او برای پایین آوردن قیمتها، آنها را بالا می‌برد. اگر او این‌قدر فعال به دنبال قطع صادرات و منزوی کردن ایران نبود، سرمایه‌گذاران هم از ترس کسری عرضه در آینده، دست به خرید مقادیری سنگین نمی‌زدند تا قیمت‌ها بالا برود.