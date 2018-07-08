به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رشیدی در خصوص اخرین وضعیت وزنه برداران جوان در آستانه حضوردر رقابتهای جهانی ۲۰۱۸ ازبکستان اظهار داشت: پس از رسیدن تیم به تاشکند تمرین سبکی را محل برگزاری مسابقات انجام دادیم. البته تمرینات از دیروز شنبه شکلی جدی تر را به خود گرفته است تا نفرات بتوانند برای مسابقه به فرم مطلوب برسند.

وی درباره وضعیت حسین سلطانی، وزنه بردار ۷۷ کیلوی کشورمان گفت: او روز گذشته تمرین خوبی را برگزار کرد و تا حدود ۹۰ درصد آمادگی هم در این جلسه وزنه زد. او صف‌شکن ما در این مسابقات است که امیدواریم بتواند روز سه شنبه با روحیه بالا به نتیجه مطلوبی برسد. البته با توجه به آمادگی جسمی و روحی بالایی که دارد، دور از ذهن نیست.

سرمربی تیم وزنه‌برداری جوانان کشورمان به حضور افشین طاهری و عارف خاکی در دسته ۸۵ کیلوگرم اشاره کرد و افزود: این دو ملی‌پوش، تمرین راضی کننده ای را داشتند و در حال تطبیق با شرایط آب و هوایی تاشکند و فضای چنین رویدادی هستند. خوشبختانه مصدومیتی ندارند و با وجود رقابت قابل توجه میان نفرات حاضر، امید به رقم زدن نتیجه خوبی از آنها داریم.

رشیدی در مورد رسول معتمدی در دسته ۹۴ کیلوگرم نیز گفت: با توجه به اینکه او در نخستین حضور آسیایی به مدال رسید، دوست داریم این تجربه را در نخستین مسابقات قهرمانی جهان نیز تکرار کند و با دست پر به ایران بازگردد.

سرمربی تیم جوانان در پایان با اشاره به تغییر دسته رحمان اورامه متذکر شد: با توجه به تحلیلی که از وضعیت سایر تیم ها و جدول مسابقات داشتیم و البته مصدومیت جزئی که در ناحیه کمر او وجود داشت، این جمع بندی از سوی کادر فنی صورت گرفت تا وی به دسته ۱۰۵ کیلوگرم برود. با این تصمیم، مجبور به کاهش وزن نشد و از سویی، زمان داشتیم تا با رفع مصدومیت، وی را به مرز آمادگی برای مسابقات برسانیم. او تمرینات سبکی را انجام می دهد تا در روز مسابقه به آمادگی مطلوب برسد.