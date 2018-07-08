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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

فاز سوم طرح توسعه و تسهیل گیری محلات حاشیه نشین در شیراز آغاز شد

فاز سوم طرح توسعه و تسهیل گیری محلات حاشیه نشین در شیراز آغاز شد

شیراز - مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس گفت: فاز سوم طرح «توسعه و تسهیل‌گری اجتماعی محلات حاشیه‌نشین» تحت عنوان کارآفرینی اجتماعی آغاز شد .

به گزارش خبرنگار مهر، بتول معلم بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه توجه به محلات مختلف شهر را در اولویت کارهای خود قرار داده ایم افزود: در الگوی کارآفرینی اجتماعی که براساس رویکرد حقوق شهروندی و عزت انسانی استوار شده به جای نگاه خیریه‌ای به محرومان و گروه‌های در معرض آسیب، بسترها، امکانات و روش‌های ایجاد یک کسب و کار و خوداتکایی به شهروندان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: ایجاد بسترها و امکانات اولیه کارآفرینی در این محلات اعم از تأمین بسته‌های عملیاتی و پروژه‌های کاربردی، ارائه خدمات مشاوره تخصصی، تخصیص مکان و تجهیزات به اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب را در دستور کار قرار داده‌ایم .

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس تصریح کرد: کارآفرینی اجتماعی نتیجه پیوند سرمایه‌های اجتماعی است، ابراز امیدواری کرد که تمام نهادهای دولتی، مدنی و خصوصی در تحقق این مهم و ایجاد کارآفرینی پایدار، مشارکت جدی و همدلی عمیقی داشته باشند.

کد مطلب 4341662

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