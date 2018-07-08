فاز سوم طرح توسعه و تسهیل گیری محلات حاشیه نشین در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بتول معلم بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه توجه به محلات مختلف شهر را در اولویت کارهای خود قرار داده ایم افزود: در الگوی کارآفرینی اجتماعی که براساس رویکرد حقوق شهروندی و عزت انسانی استوار شده به جای نگاه خیریه‌ای به محرومان و گروه‌های در معرض آسیب، بسترها، امکانات و روش‌های ایجاد یک کسب و کار و خوداتکایی به شهروندان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: ایجاد بسترها و امکانات اولیه کارآفرینی در این محلات اعم از تأمین بسته‌های عملیاتی و پروژه‌های کاربردی، ارائه خدمات مشاوره تخصصی، تخصیص مکان و تجهیزات به اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب را در دستور کار قرار داده‌ایم .

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس تصریح کرد: کارآفرینی اجتماعی نتیجه پیوند سرمایه‌های اجتماعی است، ابراز امیدواری کرد که تمام نهادهای دولتی، مدنی و خصوصی در تحقق این مهم و ایجاد کارآفرینی پایدار، مشارکت جدی و همدلی عمیقی داشته باشند.