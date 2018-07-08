آتش سوزی گسترده دامداری در ورامین خاموش شد

بهنام کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از اطفا حریق دامداری در حوالی روستای «آجر بست» ورامین خبر داد و افزود: آتش نشانان ایستگاه شماره ۳ سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین به محض اطلاع از این حادثه آتش سوزی به محل مورد نظر که خارج از محدوده خدمات رسانی شهر ورامین بود، اعزام شدند.

وی اضافه کرد: آتش نشانان پشتیبان ایستگاه مرکزی نیز در این عملیات به طور جداگانه به سوی محل آتش سوزی حرکت کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین ضمن تشریح وضعیت محل حادثه گفت: آتش نشانان با طرح ریزی عملیاتی مناسب محل آتش سوزی از گسترش و سرایت حریق به اماکن هم جوار جلوگیری کردند.

کرمانی گفت: آتش نشانان سپس از چند جهت به آتش یورش برده و اقدام به اطفا آن کردند.

وی گفت: هم اکنون عملیات لکه گیری و سرد کردن و ایمن سازی محل حریق در حال اجرا است.

کرمانی گفت: خوشبختانه این حریق هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشت و کارکنان دامداری در صحت و سلامت کامل به سر می برند.