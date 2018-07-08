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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

بیستم تیرماه درباره نحوه انتخاب شهردار کرج تصمیم‌گیری می‌شود

بیستم تیرماه درباره نحوه انتخاب شهردار کرج تصمیم‌گیری می‌شود

کرج - رئیس شورای شهر کرج گفت: بیستم تیرماه برای ادامه روند انتخاب شهردار تصمیم گیری می‌شود.

محمد نبیونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نامه وزارت کشور مبنی بر عدم تایید صلاحیت شهردار منتخب کرج به استحضار اعضای شورای شهر رسیده است، گفت: مقرر شده بیستم تیرماه در خصوص ادامه روند انتخاب شهردار و اینکه موضوع به هیئت حل اختلاف ارسال یا اعضا از میان گزینه‌های دیگر یک نفر را انتخاب کنند، تصمیم‌گیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سریزدی سیزدهم خردادماه با کسب ۹ رای موافق به عنوان شهردار منتخب کرج معرفی شد، طبق قانون ظرف مدت ۱۰ روز باید وزارت کشور صلاحیت یا عدم صلاحیت گزینه معرفی شده را اعلام می کرد، حال با گذشت بیش از یکماه نامه عدم صلاحیت سریزدی به شورای شهر ارسال شده است.

کد مطلب 4341667

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