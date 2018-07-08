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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

حملات موشکی طالبان جلسه وزیر دفاع افغانستان را مختل کرد

حملات موشکی طالبان جلسه وزیر دفاع افغانستان را مختل کرد

حملات موشکی طالبان جلسه امنیتی وزیر دفاع افغانستان در ولایت «غزنی» این کشور را مختل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، جلسه امنیتی وزیر دفاع افغانستان در ولایت غزنی این کشور به دلیل حملات موشکی طالبان، مختل شد.

مقامات امنیتی غزنی اعلام کردند که این موشک ها در ۱۵ متری جلسه اصابت کرده و در اثر آن ۲ نظامی افغانستانی، زخمی شده‌اند.

 این مقامات در ادامه اعلام کردند که ۲ موشک دیگر نیز به ساختمان شهرداری و آموزش و پروش این ولایت اصابت کرده که در نتیجه‌ آن ۵ کارمند این دو اداره زخمی شده اند.

«حسن‌رضا یوسفی» عضو شورای ولایتی غزنی به خبرگزاری افق گفت، ۲ موشک نیز از سمت شهر «خوگیانی» به مرکز شهر اصابت کرده که در نتیجه آن یک تن زخمی شده است.

 لازم به ذکر است که این حملات درحالی صورت می‌گیرد که امروز وزیر دفاع افغانستان در راس یک هیئت عالی رتبه‌ نظامی برای بررسی اوضاع امنیتی ولایت غزنی به این ولایت سفر کرده  و قرار است اوضاع شهر «جاغوری» را نیز بررسی کند.

کد مطلب 4341671

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