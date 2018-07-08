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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان؛

برگزاری اردو آماده سازی تیم شنا جوانان ایران

برگزاری اردو آماده سازی تیم شنا جوانان ایران

اردو آماده سازی تیم شنا جوانان برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان از ۱۸ تیر در تهران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، باتوجه به اعزام تیم ملی شنا جوانان ایران به کشور ویتنام  از تاریخ ۲۱ الی ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۷ به منظور کسب سهمیه مسابقات المپیک جوانان (بوینس آیرس ۲۰۱۸)،  کادر فنی تیم ملی برنامه اردوی‌ آماده‌سازی را اعلام کرد.

از همین رو ۵ ورزشکار از چهار استان کشور برای حضور در این اردو انتخابی دعوت شدند. این اردو از روز دوشنبه الی پنج‌شنبه(۱۸ الی ۲۱ تیر ۱۳۹۷) به میزبانی استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

اسامی شناگران:
* اصفهان:  ۱-متین سُهران ۲- علیرضا یاوری
* تهران: متین بالسینی
* خراسان رضوی : علی فتحی
* کرمانشاه : علی سراوند

اسامی کادر فنی  تیم‌ ملی:
۱- خشایار حضرتی  ۲-  گامر دیلانچیان

کد مطلب 4341678
ساناز سلیمان آبادی

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