کشف ۲۰ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا میر رضایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه قاطع با سارقان حرفه ای، ماموران انتظامی شادگان با انجام اقدامات تخصصی یک سارق حرفه ای موتورسیکلت را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی بیان داشت: متهم در تحقیقات پلیس به ۲۰ فقره سرقت موتورسیکلت در نقاط مختلف شهرستان شادگان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان در پایان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضائی شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.