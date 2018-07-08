به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده ظهر یکشنبه در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان در نطنز اظهار داشت: متأسفانه موانع سرمایه گذاری در استان وضعیت نامطلوبی را به وجود آورده است که همه باید تلاش کنیم تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری جذب شوند و موانع و قوانین دست و پا گیر حذف شوند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا مجوزهای لازم برای شروع یک پروژه را بی نام آماده کنیم تا در صورتیکه سرمایه گذار تقاضا کند به صورت اتوماتیک همه مجوزها صادر شود.

استاندار اصفهان تصریح کرد: روز سه شنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور، پرتال سرمایه گذاری استان اصفهان افتتاح می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: در این پرتال تمامی طرح های آماده برای واگذاری به بخش خصوصی و همچنین طرح های نیمه تمام قرار دارد که در مورد مطالعه اولیه، توجیه اقتصادی، بازار رقابت، اخذ وام از بانک ها و غیره اطلاعات لازم ارائه شده است.