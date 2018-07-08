اعزام ۱۴۵ مبلغ همزمان باشهادت امام صادق(ع) به مناطق مختلف ارومیه

حجت الاسلام احمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از این تعداد ۱۲۵ مبلغ و ۲۰ مبلغه هستند که همزمان با شهادت امام جعفر صادق (ع) به مناطق شهری و روستایی اعزام می شوند افزود: این افراد برای تبیین ابعاد شخصیتی امام جعفر صادق(ع) و فلسفه دین اسلام به تبلیغ می پردازند.

وی ادامه داد: همچنین آیین های عزاداری موسس مذهب جعفری حضرت امام صادق (ع) یکشنبه شب و روز دوشنبه همزمان با سراسر کشور در ۱۴۵ مسجد ارومیه نیز برگزار می شود.

علیپور با بیان اینکه طبق تمهیدات اندیشیده شده عزاداری خیابانی نیز با حضور هیئت های مذهبی منتخب در ارومیه برگزار می شود اظهارداشت: امسال ۶۰ هئیت مذهبی به صورت منسجم همزمان با سالروز شهادت در خیابان امام (ره) ارومیه عزاداری خیابانی خواهند کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه اضافه کرد: امام جعفرصادق (ع) برای ما شیعیان الگو و اسوه در استفاده از فرصت ها است، ایشان در زمان حیات پرخیر و برکت خود نهایت استفاده را از عمر خویش در جهت تربیت علمای دینی و اشاعه ی فرهنگ شیعی کردند، امروز نیز در سایه ی نظام پربرکت اسلامی فرصت مهمی در اختیار علمای دین قرار گرفته تا در جهت ترویج فرهنگ تشیع در جهان اقدام کنند.

امام جعفر صادق (ع) در روز ۲۵ شوال سال ۱۴۸ هجری قمری در ۶۵ سالگی توسط منصور دوانیقی، حاکم بنی عباس در مدینه به شهادت رسید و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.