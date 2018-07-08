پروژه های نیمه تمام اولویت پرداخت اعتبارات در شهرستان ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه استانی ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر برنامه‌های بسیج سازندگی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام در استان بیان کرد: اولویت تخصیص اعتبارات با این پروژه ها باشد.

وی خواستار توجه فرمانداری‌ها به پروژه‌های نیمه‌تمام شد و افزود: باید با اتمام هر چه زودتر این پروژه‌ها حس امید و خدمت بیشتر به مردم را به جامعه تزریق کرد.

علوی مقدم با اشاره به ظرفیت بسیج برای محرومیت‌زدایی بیان کرد: بسیج ظرفیتی بی‌بدیل است که باید دستگاه‌ها آن را در کنار خود حفظ کنند تا خیر و برکت بیشتری نصیب مردم شود.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی که استکبار تلاشی جدی علیه جمهوری اسلامی و ضربه زدن به مملکت دارد، باید زنگ خطری برای همه جناح‌ها باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بابیان اینکه دشمن از هر طریقی برای رسیدن به پیروزی استفاده می‌کند، گفت: در شرایط کنونی باید اتحاد و همدلی جامعه حفظ شود.

علوی مقدم بیان کرد: اگر بسیج در محور قرار گیرد و سایر دستگاه‌ها در کنار آن امور خود را انجام دهند، به حزب و گروهی وابسته نمی‌شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بسیج قلب تپنده نظام و عنصر محرومیت‌زدایی است، افزود: دانشگاه‌ها باید به کمک بسیج بیایند.

وی با اشاره به فعالیت‌های اردوهای جهادی بیان کرد: این گروه‌ها به دنبال تمرین اراده و خودساختگی هستند.

شرکت در اردوهای جهادی شاخصی در ارزیابی مدیران

علوی مقدم خطاب به دستگاه‌های ذی‌ربط بیان کرد: باید تمام دستگاه‌هایی که به نوعی با روستاها در ارتباط هستند، برای آبادانی آن مناطق برنامه داشته و تلاش کنند.

وی با بیان اینکه باید از لاک عادی بودن و انجام برنامه‌های عادی بیرون بیاییم، افزود: طرحی بر مبنای شناخت روستاها توسط بسیج سازندگی ارائه‌شده که باید مورد توجه همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

علوی مقدم با بیان اینکه دستگاه‌ها باید امکانات خود را در اختیار بسیج قرار دهند، گفت: همچنین فرمانداران و مسئولان باید در اردوهای جهادی شرکت داشته باشند.

وی بیان کرد: یکی از شاخصه‌های مهم در ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی، شرکت در اردوهای جهادی خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات موجود در جامعه را رفع کند، افزود: باید پتانسیل‌ها را در کنار یکدیگر استفاده کنیم.

وی با اشاره به مسئله اشتغال و آب در خراسان جنوبی بیان کرد: باید بدهی تانکرهای آب رسانی پرداخت‌شده تا خدمت بیشتری به روستاها داشته باشند.