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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

نماینده مردم نطنز:

عدم وجود امکانات پزشکی مناسب در نطنز سبب مهاجرت مردم شده است

عدم وجود امکانات پزشکی مناسب در نطنز سبب مهاجرت مردم شده است

نطنز- نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی گفت: در سالیان گذشته عدم وجود امکانات پزشکی و بهداشتی مناسب سبب مهاجرت مردم نطنز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفاری نطنزی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان در نطنز اظهار داشت: جمعیت نطنز در ۵۰ سال پیش بسیار بیشتر از زمان حال بوده است که به خاطر عدم وجود امکانات پزشکی مناسب مردم به تهران مهاجرت کرده اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هم شاهد عدم وجود امکانات پزشکی در حد نیاز مردم نطنز هستیم که با مشارکت خیرین درصدد ارتقای خدمات هستیم.

نماینده مردم نطنز در مجلس افزود: در دو سال گذشته با توافق بین خیرین و دانشگاه علوم پزشکی اقداماتی برای توسعه بیمارستان نطنز و ارتقا به ۹۶ تخت صورت گرفته است که به دلیل مشکلات اعتباری تکمیل آن به تعویق افتاده است.

وی اظهار امیدواری کرد در صورت تخصیص اعتبار، پروژه بیمارستان تکمیل و در ۲۲ بهمن سال جاری افتتاح می‌شود.

صفاری نطنزی در پایان یادآور شد: وزارت بهداشت متعهد شده است، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز اختصاص یابد.

کد مطلب 4341704

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