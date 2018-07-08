عدم وجود امکانات پزشکی مناسب در نطنز سبب مهاجرت مردم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفاری نطنزی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان در نطنز اظهار داشت: جمعیت نطنز در ۵۰ سال پیش بسیار بیشتر از زمان حال بوده است که به خاطر عدم وجود امکانات پزشکی مناسب مردم به تهران مهاجرت کرده اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هم شاهد عدم وجود امکانات پزشکی در حد نیاز مردم نطنز هستیم که با مشارکت خیرین درصدد ارتقای خدمات هستیم.

نماینده مردم نطنز در مجلس افزود: در دو سال گذشته با توافق بین خیرین و دانشگاه علوم پزشکی اقداماتی برای توسعه بیمارستان نطنز و ارتقا به ۹۶ تخت صورت گرفته است که به دلیل مشکلات اعتباری تکمیل آن به تعویق افتاده است.

وی اظهار امیدواری کرد در صورت تخصیص اعتبار، پروژه بیمارستان تکمیل و در ۲۲ بهمن سال جاری افتتاح می‌شود.

صفاری نطنزی در پایان یادآور شد: وزارت بهداشت متعهد شده است، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز اختصاص یابد.