مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش اسکیتباز همدانی در مسابقات جهانی اسکیت فری استایل اظهار داشت: سجاد محمدی ساسان تنها نماینده استانهمدان در تیم ملی در مسابقات جهانی اسکیت فری استایل که در کشور هلند برگزار شد بود موفق ظاهر شد.
وی افزود: این اسکیتباز همدانی سال گذشته در این مسابقات رتبه پنجم جهان را کسب کرده بود.
رئیس هیئت اسکیت استانهمدان با اشاره به درخشش وی در مسابقات سال جاری گفت: وی امسال در این مسابقات با غلبه بر حریفان صاحبنام خود به جمع نفرات نهایی این مسابقه صعود کرد.
مجیدی عنوان کرد: محمدی ساسان در مرحله نیمهنهایی این مسابقات با بدشانسی نتوانست مدالی را کسب کند و در رتبه چهارم جهان ایستاد که سایت جهانی اسکیت این اسکیتباز را بهعنوان پدیده این دوره از مسابقات معرفی کرد.
وی بابیان اینکه کسب این رتبه در تاریخ اسکیت کشور بیسابقه است، بیان کرد: رتبه چهارم سجاد محمدی ساسان بهترین عملکرد تیم ملی فری استایل ایران بود که باعث افتخار اسکیت استان و ورزش همدان است.
رئیس هیئت اسکیت استانهمدان عنوان کرد: با توجه به جوانی این اسکیتباز بهطورقطع آینده بسیار درخشانی پیش روی این ورزشکار خواهد بود و ما با تمام توان از این اسکیتباز خوب استان حمایت خواهیم کرد.
مجیدی بابیان اینکه هیئت اسکیت استانهمدان در این چند سال رشد بیسابقهای داشته است، گفت: سال گذشته هیئت اسکیت استانهمدان رتبه هفتم هیئتهای ورزشی استان را کسب کرد.
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