۲۰۵ معتاد متجاهر در خراسان شمالی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا مظاهری با اشاره به اینکه تمام دغدغه پلیس ارتقاء امنیت و آرامش در جامعه است، اظهار کرد: در تیرماه جاری ۲۰۵ نفر معتاد متجاهر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در خراسان شمالی دستگیر شدند.

سردار مظاهری افزود: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری امنیت و آرامش در جامعه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه برخورد پلیس با برهم زنندگان امنیت بسیار قاطع و مقتدرانه است، تصریح کرد: مردم ولی نعمتان ما هستند، باید برای جلب رضایت آنان تمام تلاش خود را به کار ببندیم چراکه رضایت خداوند در رضایت بندگانش است.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: امنیت یک موضوع بسیار حساس و ارزشمند است و اگر در جامعه ای امنیت نباشد، قطعا هیچ اقدام اقتصادی، فرهنگی و ... انجام نخواهد شد.

سردار مظاهری با تاکید بر اینکه خوشبختانه خراسان شمالی جزء سه استان کم جرم در کشور است، یاد آور شد: باید با تمام توان و با همکاری خوب مردم و مسئولان تلاش کنیم تا این روند همواره ادامه داشته باشد.