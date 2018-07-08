نمایشگاه عفاف و حجاب در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمد بیگی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن جلسات شهید آوینی برگزار شد اظهار کرد: بنیاد ملی عفاف و حجاب در کنار بسیج جامعه زنان، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور بانوان استانداری و سایر نهادها و ارگان هایی که در حوزه امور بانوان مسئولیتی دارند فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه رعایت حریم عفت و حجاب ضامن امنیت اخلاقی خانواده ها در جامعه است، افزود: اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

دبیر بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین بیان کرد: بحران هویت مشکل اساسی دختران است، ظلمی که غرب به دختران کرده نگاه جنسیتی به این قشر است و تا این نگاه جنسیتی حذف نشود نباید انتظار کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه را داشته باشیم.

وی با اشاره به فواید رعایت عفاف و حجاب در جامعه گفت: بر اساس پژوهش های مختلف افرادی که دارای پوشش عفیفانه هستند، از عزت نفس و اعتماد به نفس بالاتری برخوردارند و کمتر دچار افسردگی می شوند از سلامت روانی بیشتری برخوردار هستند و از نظر جسمی نیز در سلامت کامل برخوردارند.



محمدبیگی اظهار کرد: از منظر جامعه شناسان نیز جوامعی که در آنها زندگی عفیفانه رعایت می شود جوامع پایداری بوده و تمدن محکم تری دارند.

وی تصریح کرد: به لحاظ اقتصادی هم اینگونه افراد از مدگرایی تبعیت نمی کنند و در طوفانهای اقتصادی نیز از مقاومت بیشتری برخوردارند.

دبیر بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین از افتتاح ساختمان بنیاد عفاف و حجاب در استان خبر داد و گفت: برای بازسازی این ساختمان ۴۰ میلیون هزینه شده است که بزودی افتتاح خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌های متعدد هفته عفاف و حجاب از ۱۹ تا ۲۵ تیرماه همزمان با میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر در قزوین برگزار می شود.

محمدبیگی بیان کرد: همزمان با سراسر کشور در ۲۱ تیر ماه مصادف با روز ملی عفاف و حجاب همایش ملی حافظان حریم خانواده در استان قزوین برگزار خواهد شد.

وی در ادامه از برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب با عنوان «دُرِّ ماندگار» خبر داد و افزود: این نمایشگاه از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۲ تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار خواهد شد.

محمدبیگی بیان کرد: این نمایشگاه در مدت برگزاری از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما پذیرای بازدید علاقه مندان خواهد بود.