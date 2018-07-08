سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، نظر افضلی ظهر یکشنبه در جلسه شورای معادن استان، اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های پیاپی در استان، معدن بارقه امیدی در مردم ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه رایزنی های نمایندگان استان با مسئولین مرکز می تواند در برطرف کردن مشکلات حوزه معدن استان تاثیر گذار باشد، افزود: در حال حاضر امید مردم در حوزه انتخابیه ما به معادن موجود در منطقه است.

نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعضای کمیسیون صنایع معدن قول مساعد برای حضور در استان در پاییز سال جاری را داده اند.

بخش معدن گره گشای مشکلات اقتصادی خراسان جنوبی

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با اشاره به جایگاه نمایندگان ناظر در شورای معادن استان ها، اظهار کرد: مجلس با رای مجامع هر استان ناظرینی را برای برخی شوراهای حساس انتخاب می کنند.

فرهاد فلاحتی با بیان اینکه جلسات شورای معادن که نیاز به حضور نمایندگان دارد باید به گونه ای برگزار شود که نمایندگان بتوانند حضور پیدا کنند، افزود: تقویمی برای برگزاری جلسات شورا باید تهیه شود.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتظار از جلسات شورای معادن ایجاد اشتغال از محل پروژه های معدنی در استان است، گفت: توجه به حوزه معادن با برنامه ریزی قوی می تواند از مشکلات اقتصادی گره گشایی کند.

وی با بیان اینکه شرایط معادن باید به گونه ای برنامه ریزی شود که اطلاعات در دسترس باشد، عنوان کرد: توجه به مسائل معدنی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز باید جزء اولویت ها قرار گیرد.

فلاحتی با اشاره به اینکه بازار فروش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان مشکل دارد، بیان کرد: باید در این حوزه بسته اقتصادی کامل فراهم شود تا به ثروت برسیم که یکی از اقدامات در این خصوص برون داد از استان است.