بازارچه مرزی «تخت عدالت» در شهرستان هیرمند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز بازارچه مرزی «تخت عدالت» در محدوده شهرستان «هیرمند» با حضور وزیر کشور افتتاح شد.

بنابر این گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی پس از افتتاح این بازارچه مرزی از بخش ها و تاسیسات این بازارچه بازدید کرد.

وزیر کشور در حاشیه ایم مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت : این بازارچه با توجه به مصوبه اخیر هیات دولت برای سهولت در صادرات، واردات و تجارت مرزنشینان منطقه سیستان فعال شده است.

وی افزود: قطعا توسعه بازارچه های مرزی نقش مهمی در بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی دارد.

رحمانی فضلی ادامه داد: طبق مصوبه هیات دولت خانوارهای ساکن تا شعاع ۵۰ کیلومتری مرز می توانند از این بازارچه مرزی استفاده کنند.

گفتنی است وزیر کشور صبح امروز به همراه تعدادی از معاونان و روسای سازمان های زیر مجموعه به منظور بررسی وضعیت خشکسالی منطقه سیستان از طریق فرودگاه زابل وارد سیستان و بلوچستان شد.

همچنین بازید از منطقه ویژه اقتصادی «رامشار»، بازدید زیرساخت های منطقه آزاد سیستان، نشست با معتمدین و بزرگان طوایف سیستان، برگزاری جلسه شورای تامین استان، بررسی مشکلات استان به ویژه منطقه سیستان از دیگر برنامه های وزیر کشور در این سفر یک روزه است.