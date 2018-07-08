شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: دمای هوا در بیشتر نقاط چهارمحال و بختیاری افزایش داشته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر دمای هوای شهرکرد به ۴۰ درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتاً پایدار طی سه روز آینده در سطح منطقه است.

وی عنوان کرد: در این مدت آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت ها همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: طی این مدت پدیده گردوغبار رقیق در برخی مناطق انتظار می رود.

وی گفت: همچنین تا اواسط هفته جاری روند افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.