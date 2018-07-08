سوزاندن کالای قاچاق مغایر قانون است/لزوم امحاء تخصصی پسماندها

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جزینی‌زاده پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۳۰ قانون پسماند، آتش زدن هر نوع پسماند ممنوع است، اظهار داشت: امحاء کالای قاچاق به صورت سوزاندن کار اشتباه است و سوزاندن کالای قاچاق مغایر قانون است.

وی افزود: برخی ها در زمینه بحث کالای قاچاق نمی‌خواهند براساس قانون عمل کنند و با بازی با کلمات قانون گریزی می‌کنند.

جزینی زاده عنوان کرد: براساس فرمایشات رهبری هر گونه تخریب محیط زیست خلاف قانون است.

وی با اشاره به اینکه در بحث مبارزه با کالای قاچاق یک بحث گروهی وجود دارد که محیط زیست عضو آن است، بیان کرد: کمیسیون قاچاق کالا و ارز موظف است ۱۰ روز قبل از امحاء کالاهای قاچاق با محیط زیست و سایر دستگاه‌های مربوطه همچون استانداری و شهرداری هماهنگی لازم را انجام دهد.

جزینی زاده تصریح کرد: سوزاندن ۱۰ تن کالای قاچاق باعث تخریب محیط زیست و ضربه به آب، هوا و خاک می شود و جفا به نسل فعلی و آیندگان است و مسائل زیست محیطی در دراز مدت اثرات خود را می گذارد.

وی عنوان کرد: باید مواد شیمیایی، سموم، روغن‌های در کارخانه‌های پسماند ویژه امحاء شود و مواد آرایشی و بهداشتی باید در داخل کپسول دفن شوند و حتی مواد ساده را هم حق آتش زدن نداریم و باید در گودال دفن شود.

جزینی زاده ادامه داد: امحاء این مواد باعث می شود خاک، آب و عناصر سنگین وارد محیط زیست شده و بیماریهای زیادی مانند سرطان نسل های آینده را تهدید کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: ریزگردها نمونه بارزی از این مسئله است و این امر نتیجه بی توجهی به محیط زیست است که امروز اثرات آن را می بینیم.

وی ابراز داشت: دستگاه‌های متولی در این امر برای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرده اند و در جلسات کمیسیون کالای قاچاق و ارز که محیط زیست عضو اصلی کارگروه است را دعوت نمی‌ کنند.