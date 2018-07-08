فتح الله معین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاری بودن آب در طول تاریخ در بستر زاینده رود نشان از این دارد که حیات بافت رودخانه و پل های تاریخی بنا شده روی آن به آب بستگی دارد.

وی بیان داشت: رودخانه زاینده رود امروز به بحران خشکسالی رسیده و تنها دلیل آن عدم مدیریت صحیح آب و تجاوز به حقوق مردم استان اصفهان است.

رئیس شورای شهر اصفهان با اظهار امیدواری از احیای رودخانه زاینده رود، اعلام کرد: نمایندگان مجلس، به جد به دنبال رفع مشکل آب و احیای زاینده رود هستند و تلاش هایی نیز در این حوزه صورت دادند که امیدواریم به نتیجه برسند.

وی با بیان اینکه همچنان مشکل کم آبی در شهر و استان اصفهان وجود دارد، افزود: مدیران آبفا و شرکت آب منطقه ای تلاش کردند تا مردم اصفهان با قطعی آب مواجه نشوند که به خاطر بی توجهی به قوانین و مقررات شورای عالی آب و شورای امنیت کشور در استان بالادست همچنان مشهود است و هنر آنها بی قانونی و تجاوز به حقوق دیگران است.

معین با تاکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگسازی پایدار است، گفت: همه باید الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج اصلاح مصرف به رفتار پایدار و یک فرهنگ تبدیل شود.

هشدار خشکسالی اصفهان سالها پیش مطرح شده بود

دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: بحران آبی که امروز اصفهان را درگیر کرده تذکری بوده که سال های پیش دانشمندان آن را مطرح کردند.

امیراحمد زندآور افزود: بزرگترین اشکالی که بر سیستم مدیریتی کشور وارد است این است که تا به بحرانی برخورد نکنیم به فکر چاره ای نمی افتیم.

وی با بیان اینکه شرایط آب ذخیره پشت سد زاینده رود و روند مصرف برق در کشور و به ویژه استان اصفهان مناسب نیست، ادامه داد: استفاده از انرژی‌های نو و گسترش سیستم‌های هوشمند در اماکن مختلف امری ضروری است در این زمینه باید تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران تعریف شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: مناسب‌ترین و منطقی‌ترین راهکار در این شرایط برای گذر از این بحران اصلاح الگوی مصرف و مدیریت صحیح و عقلانی در نحوه مصرف است.

وی گفت: در شرایط فعلی اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت ملی و مذهبی است و هر شهروندی به سهم خود باید در تحقق آن مشارکت فعال داشته باشد.

زندآور با بیان اینکه امروز در شرایط بحران اقتصادی قرار داریم، تصریح کرد: همه باید به نوع مصرف منابع ملی و شخصی توجه داشته باشیم چراکه ایران کشوری در حال توسعه است و همیشه باید مصرف منابع خود را مدیریت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگسازی پایدار است، اضافه کرد: همه باید الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج اصلاح مصرف به رفتار پایدار و یک فرهنگ تبدیل شود.