کشف کوزه تاریخی در رامهرمز/ مراحل شناسایی در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‎کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان، محمد محمدعلی‎نژاد با اعلام این خبر گفت: روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۹۷، مأموران اداره آب و فاضلاب شهرستان رامهرمز حین عملیات حفاری به منظور تعویض لوله‎های قدیمی، به کوزه‎ای تاریخی در عمق یک متری زمین برخورد کردند که بلافاصله این موضوع به اداره میراث فرهنگی شهرستان اطلاع داده شد.

وی ادامه داد: پس از اطلاع از این موضوع، نیروهای یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی رامهرمز بی‎درنگ به محل اعزام شدند و کوزه را ضبط و به اداره منتقل کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی رامهرمز با بیان اینکه بررسی های‎ اولیه در مورد این کوزه سفالی انجام شده است، افزود: پس از تهیه صورتجلسه، مراتب به معاونت اداره‎کل میراث فرهنگی استان اطلاع داده شد و قرار است با هماهنگی این معاونت، مراحل شناسایی و بررسی تکمیلی این کوزه تاریخی به منظور یافتن قدمت دقیق آن آغاز شود.