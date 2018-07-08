  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۲

رئیس اداره میراث فرهنگی رامهرمز خبر داد:

کشف کوزه تاریخی در رامهرمز/ مراحل شناسایی در دستور کار

کشف کوزه تاریخی در رامهرمز/ مراحل شناسایی در دستور کار

اهواز- رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان رامهرمز از کشف کوزه‎ای سفالی متعلق به دوره اسلامی در مرکز این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان، محمد محمدعلینژاد با اعلام این خبر گفت: روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۹۷، مأموران اداره آب و فاضلاب شهرستان رامهرمز حین عملیات حفاری به منظور تعویض لولههای قدیمی، به کوزهای تاریخی در عمق یک متری زمین برخورد کردند که بلافاصله این موضوع به اداره میراث فرهنگی شهرستان اطلاع داده شد.

وی ادامه داد: پس از اطلاع از این موضوع، نیروهای یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی رامهرمز بیدرنگ به محل اعزام شدند و کوزه را ضبط و به اداره منتقل کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی رامهرمز با بیان اینکه بررسی های اولیه در مورد این کوزه سفالی انجام شده است، افزود: پس از تهیه صورتجلسه، مراتب به معاونت ادارهکل میراث فرهنگی استان اطلاع داده شد و قرار است با هماهنگی این معاونت، مراحل شناسایی و بررسی تکمیلی این کوزه تاریخی به منظور یافتن قدمت دقیق آن آغاز شود.

کد مطلب 4341735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها