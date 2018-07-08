تکرار حوادث فوتی در شرکت های مس/علت حریق در دست بررسی است

احسان شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر علت حادثه را آتش سوزی در کانکس استراحت کارگران پالایشگاه خاتون آباد اعلام کرد و افزود: علت ایجاد حریق در پالایشگاه ذوب خاتون آباد مشخص نیست و توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است.

شهسواری با اشاره به اینکه مسئول HSE شرکت مس نسبت به بررسی علت وقوع حریق و کنترل وضعیت نابسامان الکتریکی کانکس ها اقدام کرده است، اظهار کرد: مستندات مربوط به بازدیدهای قبلی اداره کار از محل وقوع حادثه انجام شده و نواقص مربوط به ایمنی مکان حریق از سوی امور ایمنی اعلام شده و مستندات آن قائل ارائه است.

رئیس بازرسی اداره کار شهربابک دو جوان فوت شده در این حادثه دلخراش را ۳۱ و ۴۵ ساله اعلام کرد و ادامه داد: این دو جوان به عنوان مراقبت از کار از ابتدای شروع به کار پالایشگاه ذوب خاتون آباد در این واحد مشغول به کار بوده اند.

شهسواری با تاکید به نامعلوم بودن علت اصلی این حادثه گفت: اظهارنظر نهایی در این باره امکان پذیر نیست و نیاز به گذشت زمان و بررسی های کارشناسی بیشتری دارد.

وی ضمن ابراز تاسف و تسلیت به دو خانواده داغ دیده اظهار کرد: اعلام مقصران و مسببان این حادثه در حوزه اختیارات مقام قضایی شهرستان شهربابک است.

رئیس بازرسی اداره کار شهربابک علت کلی این حوادث را خطاهای انسانی، اعمال ناایمن، شرایط کار ناایمن و نواقص فنی محیط کار دانست و گفت: باید توجه مسئولان و کارفرمایان شرکت ها به ویژه شرکت مس به انجام و اجرای موارد ایمنی جدی تر باشد چرا که هر ساله شاهد حوادث فوتی در شرکت های مس هستیم.

شهسواری گفت: تنها استقلال مجتمع مس شهربابک کافی نیست بلکه در شرکت ها باید افراد متخصص و کارآمد مسئولیت را بر عهده بگیرند و جان مردم ما در محل کار به خطر نیفتند.

وی از مسئولان مس درخواست کرد که از این به بعد برای جلوگیری از حوادث آینده موارد ایمنی را جدی تر رعایت کنند تا زمینه خطر جانی ایجاد نشود.