برنامه کامل دیدارهای تیم ملی بسکتبال در دو تورنمنت چین

به گزارش خبرنگار مهر، سفر به چین و شرکت در تورنمنت های بین المللی که با حضور تیم های اروپایی، آمریکایی و آفریقایی برگزار می شود، آخرین برنامه مصوب برای تیم ملی بسکتبال پیش از اعزام به محل برگزاری بازی های آسیایی در اندونزی است.

برای حضور در این بازی ها، تیم ملی بسکتبال از شنبه گذشته دور جدید تمریناتش را آغاز کرد. روزبه ارغوان، محمد جمشیدی، حامد حدادی، فرید اصلانی، آرمان زنگنه، محمد حسن زاده، اوشین ساهاکیان، آرن داوودی، نوید رضایی فر، ارسلان کاظمی، سجاد مشایخی، میثم میرزایی، صمد نیکخواه بهرامی و بهنام یخچالی بازیکنانی هستند که در این مرحله از تمرینات حضور دارند.

تیم ملی بسکتبال یکشنبه هفته آینده (۲۴ تیرماه) با این ترکیب عازم چین می شود تا آخرین اردوی برون مرزی و دیدارهای تدارکاتی خود پیش از بازی های آسیایی را در این کشور برگزار کند.

حضور در دو تورنمنت بین المللی برنامه کلی ملی پوشان بسکتبال در چین است. آنها ابتدا با حضور در شهر سوژو در تورنمنت اطلس اسپورت شرکت می کنند سپس به شهر شیآن می روند تا در تورنمنتی که با حضور سه تیم دیگر از تورنمنت اول برگزار می شود، شرکت داشته باشند.

تورنمنت اطلس اسپورت از جمله تورنمنت هایی است که تیم ملی بسکتبال هر سال در آن شرکت می کند. امسال علاوه بر چینِ میزبان، هفت تیم دیگر در این تورنمنت شرکت دارند که ایران هم یکی از آنها است. آلمان، جمهوری چک، نیجریه، استرالیا، لهستان و آمریکا هم دیگر تیم های حاضر در این رقابت ها به حساب می آیند.

گروه بندی و برنامه دیدارهای تورنمنت اطلس اسپورت

طبق گروه بندی انجام شده برای تورنمنت اطلس اسپورت، تیم ملی بسکتبال در گروه دوم با آمریکا، لهستان و استرالیا دیدار خواهد کرد. این تورنمنت طی روزهای ۲۶ تا ۳۱ تیرماه برگزار می شود و بر اساس برنامه، نخستین دیدار تیم ملی بسکتبال کشورمان هم مقابل استرالیا برگزار می شود. لهستان و آمریکا حریفان بعدی بسکتبالیست های ایران در این تورنمنت هستند.

گروه بندی و برنامه دیدارهای تیم های شرکت کننده در تورنمنت بین المللی اطلس اسپورت به این شرح است:

گروه A: چین، آلمان، نیجریه و جمهوری چک

گروه B: آمریکا، ایران، لهستان و استرالیا

سه شنبه ۲۶ تیرماه

* نیجریه - جمهوری چک

* چین- آلمان

* آمریکا - لهستان

* ایران - استرالیا (ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی)

چهارشنبه ۲۷ تیرماه

* جمهوری چک - آلمان

* استرالیا - آمریکا

* چین- نیجریه

* ایران - لهستان (ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی)

پنج شنبه ۲۸ تیرماه

* آلمان- نیجریه

* چین- جمهوری چک

* لهستان - استرالیا

* ایران - آمریکا

در پایان دیدارهای مقدماتی تورنمنت بین المللی اطلس اسپورت، دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله نیمه نهایی می شوند تا رقابت خود را برای کسب عنوان اول تا چهارم پیگیری کنند. در این مرحله تیم های اول و دوم گروه A به ترتیب با تیم های دوم و اول گروه B دیدار می کنند. از طرفی دیدار تیم های سوم و چهارم هر گروه نیز برای کسب رده های پنجم تا هشتم دنبال می شود.

چین، آلمان و نیجریه حریفان تیم ملی بسکتبال در تورنمنت دوم چین

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتمام کامل دیدارهای تیم ملی بسکتبال در تورنمنت اطلس اسپورت، این تیم راهی منطقه شی آن می شود تا در تورنمنت دیگری شرکت کند. این تورنمنت با حضور چهار تیم منتخب تورنمنت اطلس اسپورت یعنی ایران، چین، نیجریه و آلمان برگزار می شود.

این تیم ها در یک گروه و به صورت دوره ای با یکدیگر دیدار خواهند داشت. نخستین دیدار تیم ملی بسکتبال هم مقابل آلمان برگزار می شود.

برنامه دیدارهای دومین تورنمنت بسکتبال چین به این شرح است:

سه شنبه ۲ مرداد

* چین- نیجریه

* ایران – آلمان (ساعت ۲۱:۳۰ به وقت محلی)

چهارشنبه ۳ مرداد

* آلمان - نیجریه

* چین - ایران (ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی)

پنجشنبه ۴ مرداد

* نیجریه - ایران (ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی)

* چین - آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال بلافاصله پس از اتمام این تورنمنت به ایران باز می گردد طوریکه طبق برنامه ملی پوشان کشورمان ۶ مردادماه در تهران خواهند تا پس از چند روز استراحت، تمرینات شان را برای بازی های آسیایی در تالار بسکتبال آزادی پیگیری کنند.

هجدهمین دوره بازی های آسیایی از ۲۷ مردادماه با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی به میزبانی اندونزی و در دو شهر جاکارتا و پالمبانگ آغاز می شود و تا ۱۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت. دیدارهای تیم ملی بسکتبال در جاکارتا برگزار می شود.