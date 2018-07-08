اختصاص تسهیلات ویژه برای عبور و مرور دانش آموزان و دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر برشان پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تشویق شهروندان به استفاده از این حمل و نقل لازم است که تسهیلات ویژهای برای دانش آموزان و دانشجویان و افراد دارای کارت منزلت تعریف شود.
وی بیان داشت: در حال حاضر وضعیت حمل و نقل عمومی شهر اصفهان از سطح کیفی و کمی خوبی برخوردار است بنابراین لازم است از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: ضروری است که نرم افزارهای اعلام زمان بندی حرکت اتوبوسها و مناسبسازی مسیرها با نیاز شهروندان نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری باید هرچه سریع تر حقوق پرسنل خود از جمله کارگران خدماتی و فضای سبز و همچنین رانندگان ناوگان اتوبوس رانی پرداخت کند و در صورت نیاز با دریافت وام اقدام به پرداخت کند، اضافه کرد: ضروری است که شهرداری و شورا با هدفگذاری مشخص و حرکت به سمت ایجاد و عملیاتی کردن درآمد پایدار برای شهرداری حرکت کنند و برای توسعه، بازاریابی و در صورت ضرورت کوچکسازی، ادغام یا انحلال با توجه به سیاستهای ابلاغی وزارت کشور و اهداف سازمانی اقدام کنند.
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