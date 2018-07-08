بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شاهد افزایش غلظت آلایندهها در هوای اصفهان بودیم به نوعی که نسبت به روز گذشته، در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز میانگین شاخص کیفی از ۶۵ به ۷۸ رسید.
وی با بیان اینکه هوای امروز اصفهان سالم گزارش میشود، درباره شاخص کیفی آلایندگی در ایستگاههای مختلف سنجش آلایندگی افزود: هوای اصفهان در خیابان دانشگاه با شاخص کیفی ۷۶، خیابان چهارباغ خواجو ۷۴، پروین ۹۷، استانداری ۸۰، احمد آباد ۷۱ و بزرگراه خرازی ۶۷ در وضعیت سالم ثبت شده و در رودکی نیز در وضعیت زرد است.
کیفیت هوا در شهرستانهای استان سالم است
رئیس امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در شهرستانهای استان نیز در وضعیت سالم گزارش شده است، ادامه داد: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، کیفیت هوا در نجفآباد با میانگین شاخص سنجش آلودگی ۸۸، شاهین شهر۷۹، مبارکه ۵۷، سجزی ۹۵ و خمینی شهر ۸۷، سجزی ۷۲ در وضعیت سالم ثبت شده است و در کاشان نیز در وضعیت زرد گزارش میشود.
گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (افراد دچار بیماریهای قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.
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