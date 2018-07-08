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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

فرمانده انتظامی استان ایلام:

باند تهیه و توزیع مواد مخدر در ایلام دستگیر شدند

باند تهیه و توزیع مواد مخدر در ایلام دستگیر شدند

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف مقدار دو کیلوگرم و ۹۵۰ گرم هروئین درشهرستان چرداول خبر داد.

سردار نورعلی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در پی وصول خبری مبنی بر اینکه یک باند از توزیع کنندگان مواد مخدر ، مقادیری مواد مخدر را وارد شهرستان چرداول کرده و قصد توزیع آن را دارند، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان چرداول با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و اکیپی از سربازان گمنام امام زمان (عج) پس از اطمینان از صحت خبر ، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

وی تصریح کرد: پلیس پس از بررسی و تحقیقات لازم باند مورد نظر  را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی طی یک عملیات موفق پلیسی وارد مخفیگاه آنان شده و مقدار ۲ کیلو و ۹۵۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین از آنان کشف شد.

سردار یاری افزود: این باند متشکل از ۴ مرد و یک زن بودند، دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.

 فرمانده انتظامی استان در پایان اضافه کرد: در همین راستا یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶که متهمان در امر توزیع مواد مخدر از آن استفاده می کردند، توقیف و به پارکینگ منتقل شد. 

کد مطلب 4341758

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