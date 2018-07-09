حضرتی: حمایتی از رشته های پایه و پرمدال ندیدیم

خشایار حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت آماده سازی تیم ملی شنا برای حضور در بازی‌های آسیایی جاکارتا گفت: در حال حاضر در اردو حضور داریم و هفته آینده برای شرکت در یک مسابقه به ترکیه اعزام می شویم. پیش بینی حضور در سه مسابقه را داشتیم که دو رقابت کنسل شد!

او در ادامه بیان کرد: اردوهای آماده سازی داخل ایران خوب است اما به اردوهای برون مرزی بیشتری نیاز است. تنها در یک اردوی ارتفاع حاضر شدیم که دو ملی پوش اعزام شدند.

مربی تیم ملی شنا درباره مشکلات موجود گفت: علاوه بر مشکلات بودجه ای، یک سری از کشورها نیز همکاری نکردند و پاسخ ایمیل ها را ندادند و یا اینقدر دیر پاسخ می دادند که فرصتی برای حضور در آن کشور را نداشتیم. تنها کشور ترکیه پاسخ داد و قرار بود سه دیدار برگزار شود که دو دیدار آن کنسل شد.

حضرتی درباره تیم ملی جوانان و شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیک نیز گفت: حدود ۲-۳ روز جهت هماهنگیِ ملی پوشان اردو را برگزار خواهیم کرد و سپس تیم راهی ویتنام می شود. سال گذشته نیز یک بار تیم به تایلند اعزام شد و ورودی B را کسب کردند. تنها چند رویداد بیش تر باقی نمانده است و ملی پوشان برای کسب سهمیه A تلاش خواهند کرد.

وی درباره نبود آریا نسیمی شاد در ترکیب تیم ملی گفت: نسیمی شاد قصد قبولی در کنکور پزشکی را دارد و برای کسب موفقیت در هدفش مدتی از اردوهای تیم ملی دور بود و از شنا فاصله گرفت.

مربی تیم شنا در ادامه به مشکلات و بی توجهی موجود اشاره و خاطرنشان کرد: برای موفقیت در بازی‌های آسیایی باید دیدارهای تدارکاتی بیش تری داشته باشیم. همیشه نواقص وجود دارد، همیشه صحبت از توجه و حمایت از رشته‌های پایه و پرمدال وجود دارد اما توجهی ندیدیم.

حضرتی افزود: اگر نگرش موجود نسبت به رشته‌های پایه و پرمدال تغییر کند این رشته توانایی کسب مدال‌های بسیاری در المپیک و بازی‌های آسیایی دارد. تنها می شنویم که جلسه و کمیته هایی برای رشته های پرمدال برگزار می شود اما حتی خروجی این جلسات را هم نمی گویند. شرایط استخرها روز به روز بدتر می شود و استخرها با قیمت‌های سرسام آور اجاره داده می شوند که مردم توان پرداخت شهریه را ندارند، شاید خیلی‌ها استعداد در شنا داشته باشند اما به خاطر گران بودن شنا نمی توانند از پس هزینه‌ها برآیند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شنا جوانان از ۲۱ تا ۲۸ تیرماه با ترکیب متین سُهران، علیرضا یاوری، متین بالسینی، علی فتحی و علی سراوند در مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان (بوینس آیرس ۲۰۱۸) حضور خواهد داشت. تیم ملی نیز با ترکیب مهدی انصاری، سینا غلامپور، بنیامین قره حسنلو و علیرضا یاوری راهی بازی‌های آسیایی جاکارتا می شود. هدایت هر دو تیم نیز با خشایار حضرتی است.