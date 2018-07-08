۴۰ «ایده شو» برای مصرف بهینه آب در اصفهان برگزار می شود

لیلا خدابنده در گفت و گو با خبرنگار مهر در ارتباط با برنامه ۴۰ ایده شو، اظهار داشت: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، چهارشنبه آخر هر ماه برنامه ۴۰ ایده شو را در موضوعات مختلف برگزار می کند که موضوع این سری از برنامه مدیریت مصرف آب است.

وی ادامه داد: در هر برنامه از ۴۰ ایده شو بازار هدفی را دنبال می کنیم و بیشتر در نظر داریم از ایده های دانشجویان استفاده کنیم و اگر ایده دانشجویی برتر انتخاب شد از طرف شهرک بسترسازی لازم را برای تجاری کردن آن ایده فراهم می کنیم اما شهرک علمی تحقیقاتی، وظیفه معرفی ایده پردازان به هیچ سازمان یا شرکتی را بر عهده ندارد.

رئیس جذب و پذیرش شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان درباره نحوه برگزاری مسابقه گفت: ایده هایی که ارائه می شود توسط داورهای شهرک بررسی و ۱۲ ایده وارد مسابقه می شود که از بین آنها پنج نفر که بهترین ایده را داشتند در جمع حضار، حضور پیدا کرده و طرح و ایده خود را ارائه می دهند.

وی افزود: از بین آن پنج نفر، سه نفر به عنوان برترین ایده انتخاب شده و به ترتیب به هر کدام از نفرات اول، دوم و سوم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان، ۴۰۰ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان همراه لوح تقدیر و مجموعه ای از کتاب های کارآفرینی اهدا می شود.

خدابنده محورهای این سری از مسابقه را ایده پردازی اینگونه اعلام کرد و گفت: محورهای این سری از مسابقه در خصوص روش های آبیاری و نگهداشت آب در فضای سبز شهری، ایده پردازی در خصوص بهینه سازی مصرف آب در خدمات شهری و ایده پردازی در خصوص جمع آوری و هدایت آب های سطحی است.