اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا رضایی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن جلسات شهید آوینی برگزار شد اظهار کرد: به منظور پاسداشت اندیشه وگرامیداشت شهدای فاجعه مسجدگوهرشادوسایرشهدای مسیر عفاف وحجاب، برنامه هایی با رویکرد و شعار صیانت از حریم خانواده در قزوین برگزار می شود.

وی از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، دینی و اجتماعی همزمان باهفته حجاب و عفاف در استان خبر داد و گفت: گردهمایی بزرگ عفاف و حجاب در شهر قزوین در روز پنجشنبه ۲۱ تیر ماه در مجموعه فرهنگی چهلستون با سخنرانی حجت الاسلام طائب برگزار می شود.

رضایی بیان کرد: همچنین این گردهمایی بزرگ در پارک ملت شهرستان آوج، تپه نورالشهدا اقبالیه، محوطه بزرگ شهرداری تاکستان، پارک مادر آبیک، فضای سبز مقابل پارک بانوان بوئین زهرا و پارک پنج هکتاری الوند برگزار می شود.

مسئول بسیج جامعه زنان قزوین از برگزاری مسابقه کتابخوانی مختص بانوان خبر داد و گفت: کتاب خاطرات سفیر که مقام معظم رهبری انقلاب به بانوان توصیه کردند این کتاب را مطالعه کنند منبع این مسابقه کتابخوانی است، این کتاب در نمایشگاه درّ ماندگار قزوین در معرض دید عموم قرار می گیرد و برای ادارات هم ارسال می شود تا بانوان کارمند هم در این مسابقه شرکت کنند.

رضایی تصریح کرد: طرح سپاس نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای تقدیر از بانوان شاغل محجبه است که در این طرح بانوان شاغل در مغازه ها، داروخانه ها و دفاتر اسناد رسمی تجلیل می شوند.

وی اظهار کرد: اجرای تئاتر خیابانی، برگزاری نشست اهمیت فلسفه و چرایی حجاب، دیدار با ائمه جمعه، عکاسخانه حجاب و غیره از دیگر برنامه هایی است که در این هفته برگزار خواهد شد.