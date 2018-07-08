راه و آب مهمترین مشکلات شهرستان لارستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قنبرنژاد شهردار لار، به همراه رئیس و اعضای شورای اسلامی این شهر با علی پیروز بخشدار جدید مرکزی لارستان دیدار کردند.

در این دیدار محبی رئیس شورای اسلامی شهر لار، خدمتگزاری به مردم را یک توفیق دانست و گفت: هر مسئولین در هر سمتی باید خدمتگزار مردم و منشأ خیر و برکت باشند.

وی با بیان اینکه باید مطالبات بحق مردم را درکوتاه ترین زمان ممکن به سرانجام برسانیم، افزود: درسایه تعامل بین مسئولین و دستگاهای اجرایی خواسته های مردم تحقق می یابد؛ شهرداری و شورا با تعامل و اتحاد، درخواستهای بحق مردم را به جد پیگیری می کنند.

محبی در بخش دیگری از سخنان خود دررابطه با تبدیل پارک جنگلی شهر لار به یک مکان تفریحی و فرهنگی گفت: در این راستا مکاتبات لازم از سوی شورا و شهرداری انجام شده که امید است با موافقت هر چه سریعتر دستگاههای ذیربط این امر میسر گردد.

علی پیروز بخشدار مرکزی لارستان هم در این دیدار گفت:۷۰ درصد از وسعت لارستان در حوزه جغرافیایی بخش مرکزی قرار دارد که ۵۰ درصد جمعیت شهرستان در این محدوده جغرافیایی زندگی می کنند که این خود در سطح استان مثال زدنی است.

علی پیروز با بیان اینکه مشکلات زیادی در بخشهای تابعه وجود دارد، افزود: تمام تلاشم بر آن است که با آنالیز کردن مشکلات موجود و رفع آن، در سالهای پایانی خدمت اداری یادبود خوبی را از خود به یادگار گذارم.

بخشدار مرکزی لارستان، مشکل راه و آب را از مهمترین مسائل بخش ها و روستاهای این شهرستان دانست و اظهار امیدواری کرد که با همکاری و همیاری دیگر دستگاهها بویژه شوراها و شهرداریهای منطقه، مشکلات موجود مرتفع گردد.

وی با بیان اینکه بنده و همکارانم در بخشداری همانند بازویی برای شهرداری و شورا خواهیم بود و بی هیچ چشم داشتی برای خدمت آماده ایم، گفت: با افتخار و تمام توان در کنار دوستانمان در شورا و شهرداری، برای رفع مشکلات مردم تلاش می کنیم.

پیروز تصریح کرد: نگاه ویژه معاون استاندار و فرماندار لارستان به اوضاع و مسائل منطقه ما را در دست یابی به اهدافمان یاری می کند.

بخشدار مرکزی لارستان در پایان ابراز امیدواری کرد که با همفکری دیگر دستگاههای اجرایی و هم دلی و دعای خیر مردم، مطالبات بحق مردم روستاها و بخش های لارستان را جامه عمل بپوشانیم.