تغییر اقلیم خطری جدی برای آتش سوزی مراتع و جنگل ها است

پیمان جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تغییر اقلیم یکی از خطرات جدی در راستای مستعد بودن آتش سوزی در جنگل ها و مراتع است چون در باران های شدید بهاره علوفه های موجود رشد بی رویه داشته و اکنون در فصل گرما به شدت خشک شده اند.

وی افزود: با توجه به اینکه سال خشکی را در پیش داریم، تمهیدات لازم را انجام و این آمادگی را داریم تا اتفاقات سال گذشته دوباره تکرار نشوند.

فرماندار اندیمشک تصریح کرد: اگر حادثه آتش سوزی رخ بدهد، با توجه به آموزش منابع طبیعی و نیروهای کمکی از جمله سپاه، بسیجی و افراد درون بخش منطقه سرعت عمل بیشتر شده است.

جهانگیری ادامه داد: اگر در مناطق صعب العبور آتش سوزی رخ داد، شاید مهار آن حتی تا دو روز طول انجامد ولی برنامه ریزی شده تا مدت مهار آتش سوزی به کمترین سطح ممکن کاهش پیدا کند.

وی عنوان کرد: به منظور کاهش مدت مهار آتش سوزی می توان با تأسیس پاسگاه منابع طبیعی در اسرع وقت اطفای حریق را انجام دهیم.

فرماندار اندیمشک بیان کرد: تیم های اعزامی را به اتفاق بخشدار و مسئولان محلی تقسیم بندی و جلسات مستمری را با منابع طبیعی برگزار کردیم.

جهانگیری در پایان با اشاره به اینکه مردم در صورت مشاهده آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگل ها مراتب را به شماره ۱۵۰۴ گزارش دهند، گفت: تمام تمهیدات و برنامه ریزی های لازم انجام شده تا در کمترین زمان ممکن کارهای اطفای حریق انجام شود ولی مثل همیشه به همکاری مردم نیاز داریم.