زن ۱۸ ساله گلستانی همسر ۲۵ ساله خود را به قتل رساند

به گزرش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود فروزان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت یک و ۱۰ دقیقه بامداد یکشنبه خبر قتل مرد جوان ۲۵ ساله از اهالی روستای تخشی محله گرگان به پاسگاه روشن آباد گرگان و پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی شد.

وی افزود: پس از اطلاع رسانی این خبر بلافاصله بازرس ویژه و عوامل نیروی انتظامی بر سر صحنه جرم حاضر می شوند و با بررسی جسد مشخص می شود گردن مقتول با شی تیزی بریده شده و آثار چندین ضربه جسم نوک تیز بر پیکر مقتول وجود داشته است.

فروزان گفت: همسر ۱۸ ساله فرد به قتل رسیده در ابتدا به ماموران می گوید همسرش حوالی ساعت ۲۳برای آبیاری زمین های کشاورزی از خانه خارج می شود اما نیم ساعت بعد از رفتن وی متوجه خاموش شدن چراغ حیاط خانه می شود و موقع خروج از خانه پایش به جسمی برخورد می کند که پیکر بی جان همسرش بوده است و بلافاصله اعضای خانواده خود را از حادثه رخ داده مطلع می کند.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان گفت:حرف های ضد و نقیض این زن ۱۸ ساله موجب می شود پلیس به وی مشکوک شود و با احضار وی به پاسگاه و بازجویی مشخص می شود زن ۱۸ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی با همکاری یکی از اقوام همسرش اقدام به قتل وی می کند.

وی افزود: هردو فرد دستگیر شده اند و تحقیقات بیشتر ادامه دارد.