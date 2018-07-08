سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی ۲۸۰۰ نوآموز در ملکان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نیک جو ظهر امروز یک شنبه در جلسه ستاد هماهنگی سنجش سلامت شهرستان ملکان افزود:از این تعداد ۷۰۰ نوآموز بدو ورود به دبستان و ۲۱۰۰ پیش دبستانی هستند.

وی با بیان اینکه فعالیت پایگاه سنجش نو آموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی از ۵ تیر آغاز خواهد شد گفت:فعالیت این پایگاه تا پایان نیمه اول شهریور برای نو آموزان بدو ورود به دبستان و تا نیمه اول آبان برای پیش دبستانی ها ادامه خواهد یافت.

نیک جو ثبت نام به موقع و صحیح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی تمامی نوآموزان ورودی پایه اول ابتدایی وپیش دبستانی در سامانه سنجش را مورد تاکید قرار داد و بر تدوین برنامه ی زمانبندی حضور مدارس و توجیه مدیران مدارس با استفاده از ظرفیت راهبران آموزشی، ارتقاء معلومات حرفه ای عوامل اجرایی پایگاه سنجش با شرکت در کارگاه های آموزشی و هماهنگی پایگاه سنجش با مراکز بهداشتی را مورد تاکید قرار داد.

وی هدف اصلی سنجش در سطح پیش دبستانی را پیاده کردن ملاحظات آموزش بهنگام برای دانش اموزان مشکل دار عنوان کرد و اظهار کرد: پیشگیری از بروز تشدید بیماری ها، کمک به بهبود کیفی آموزش وکنترل بعضی از عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان از جمله اختلالات یادگیری در دوره ی اول ابتدایی عنوان کرد.

در ادامه جلسه حقیری معاون شبکه بهداشت و درمان ملکان ضمن اعلام آمادگی کامل مراکز سلامت و بهداشت منطقه درجهت سنجش سلامت جسمانی و روانی نوآموزان با استفاده از بکارگیری تمامی امکانات این مراکز، برگزاری جلسات توجیهی برای عوامل اجرایی مراکز سلامت، ساماندهی امکانات و تجهیزات مراکز و تدوین برنامه زمانبندی برای حضور نوآموزان در این مراکز را از برنامه های شبکه بهداشت و درمان در جهت اجرای بهینه طرح سنجش سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان ذکر کرد.