وزارت کشور گره استانداری کرمان را باز کند/ ۴۱ روز بدون استاندار

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: علیرضا رزم حسینی ۴۱ روز قبل به دلیل آنچه که مشکلات شخصی عنوان شد استعفا داد و این کناره گیری، مورد قبول وزیر کشور قرار گرفت، دو روز بعد بود که معاون استانداری کرمان به عنوان سرپرست استانداری معرفی شد اما از آن زمان تا کنون گروه های مختلف سیاسی از طیف های گوناگون لیست های متعددی را برای انتخاب استاندار جدید مطرح کرده اند.

سیاسی بازی های پشت پرده با فراز و فرودهای فراوان ادامه یافت و نتیجه اش عدم انتخاب استاندار به مدت ۴۱ روز شده است، در این میان چهره های مختلف سیاسی استان کرمان سعی کرده اند گزینه های خود را به وزارت کشور معرفی کنند، تنور گمانه زنی های رسانه های کرمان نیز که اکثرا متاثر از دیدگاههای سیاسی هستند نیز به دلیل طولانی شدن بررسی های وزارت کشور سرد تر از روزهای ابتدایی استعفای استاندار کرمان شده است. اما هنوز هم می توان کم و بیش مقاله هایی در خصوص لزوم انتخاب استاندار را با توجه به دیدگاه های خاصشان در آنها دید.

جدا از تمایلات سیاسی فردی گزینه ای که انتخاب نهایی وزارت کشور خواهد بود، همه انتظار دارند وی از رفتارهای سیاسی در اداره بزرگترین استان کشور بر حذر باشد و سعی کند استان کرمان را در مسیر اقتصادی قرار دهد، هر چند که مدیران قبلی استان کرمان تلاش خود را برای توسعه استان به کار بردند اما تا کنون هیچ یک از آنها نتوانسته است کرمان را در مسیر توسعه قرار دهد و در بهترین حالت ممکن پس از اتمام مدیریت استانداران کرمان، مجموعه از طرح های نیمه کار بر زمین مانده است.

فرصت سوزی در مسیر توسعه کرمان

از سوی دیگر قرار گرفتن کشور در آستانه تحریمهای جدید و نوسانات اقتصادی که روی داده است این انتظار را در بین مردم ایجاد کرده که وزرات کشور در اسرع وقت تکلیف مدیریت استان کرمان را مشخص کند و زمان از دست رفته به فرصت سوزی می ماند که موجب عقب افتادن بیشتر طرح های نیمه تمام استان خواهد شد.

اسامی مطرح شده جدا از گمانه زنی های گروه های تند سیاسی به یک نتیجه مشترک در بین دیدگاههای مختلف رسیده است و آن این است که استاندار کرمان باید بومی باشد.

اسامی مطرح شده جدا از گمانه زنی های گروه های تند سیاسی به یک نتیجه مشترک در بین دیدگاههای مختلف رسیده است و آن این است که استاندار کرمان باید بومی باشد

گفته می شود مطرح ترین نام ها از این قرار است؛ علی اصغر ابوسعیدی رستمی رییس سابق دانشگاه پیام نور کشور، محمد جواد فدایی سرپرست فعلی استانداری کرمان، مسعود مرسل پور فرماندار قرچک که البته متولد کرمان است، فرشید گلی‌زاده کرمانی که دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر و کارشناسی ارشد مدیریت MBA از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای مدیریت دانش از دانشگاه شفیلد است.

همچنین مجمع نمایندگان استاندار کرمان در مجلس نیز این اسامی را به وزارت کشور داده اند: محمدجواد فدایی، شهباز حسن‌پور، علی‌اصغر رستمی و محمود کریمی. که البته دو اسم آخر بعدا حذف شد و حسن پور نیز به دلیل فعالیت در مجلس از بین گزینه ها کنار کشید.

در میان این اسامی گفته ها حکایت از این دارد که امکان انتخاب سرپرست کنونی استانداری کرمان بسیار زیاد است.

درخواست امام جمعه کرمان از وزارت کشور

با در هیاهوی نام های مطرح شده اما به نظر می رسد وزارت کشور هیچ عجله ای در انتخاب استاندار ندارد و هیچ بعید نیست که در نهایت مانند زمان انتخاب علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان وزیر کشور به دنبال یک چهره ناشناس و کم حاشیه و بدور از سیاست بازی باشد.

به نظر می رسد وزارت کشور هیچ عجله ای در انتخاب استاندار ندارد و بعید نیست که در نهایت مانند زمان انتخاب رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان وزیر کشور به دنبال یک چهره ناشناس و کم حاشیه و به دور از سیاست بازی باشد

پس از یک ماه از استعفای استاندار کرمان، امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه اختیارات سرپرست و استاندار متفاوت است از وزرات کشور خواست هر چه زودتر در انتخاب استاندار کرمان اقدام کند.

حجت الاسلام حسن علیدادی ابراز امیدواری کرده است که وزیر کشور با دقت و درایت تکلیف مسئولیت استانداری کرمان را مشخص کند.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی که از جمله نماینده های متمایل به دولت است در خصوص انتخاب استاندار کرمان به خبرنگار مهر می گوید: بلافاصله بعد از استعفای استاندار سابق جلسات متعددی در مجمع نمایندگان تشکیل شد و جلسات با وزرات کشور نیز انجام شد و در نتیجه چهار گزینه نهایی که مورد توجه مجمع نمایندگان بود به وزارتخانه معرفی شد.

سفر رئیس جمهور به اروپا انتخاب استاندار را به تاخیر انداخت

حسین امیری افزود: انتظار داریم تکلیف مدیریت استاندار کرمان در اسرع وقت و با دقت کامل انجام شود تا کرمان در مسیر توسعه اقتصادی حرکت کند.

وی تصریح کرد: قرار بود هفته قبل تصمیم گیری شود اما به دلیل سفر خارج از کشور رئیس جمهور تصمیم گیری به تاخیر افتاده است اما امیدواریم به زودی این انتخاب انجام شود.

تاکید دوباره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عدم انتخاب سیاسی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در خصوص انتخاب استاندار کرمان گفت: باید این حقیقت را بدانیم که استعفای استاندار کرمان غافلگیر کننده بود و قبل از استعفای ایشان گمانی در این خصوص وجود نداشت.

کرمان نباید دچار مدیریتهای سیاسی شود و به همین دلیل باید انتخابی که در استان کرمان انجام می شود برپایه توانمندی مدیریتی و اقتصادی باشد

محمد رضا پور ابراهیمی افزود: ما به عنوان نماینده مردم پیگیری های زیادی را انجام داده ایم اما انتخاب نهایی با وزرات کشور است.

وی تاکید کرد: کرمان نباید دچار مدیریت های سیاسی شود و به همین دلیل باید انتخابی که در استان کرمان انجام می شود برپایه توانمندی مدیریتی و اقتصادی باشد.

پور ابراهیمی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ما باید برپایه توانمندی های بومی و محلی استان کرمان و مدیریت صحیح برپایه اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه استان پیش برویم و به همین دلیل تاکید می کنیم در کنار انتخاب بومی در استان باید به فکر انتخاب یک گزینه با مدیریت اقتصادی در استان باشیم تا طرح هایی که در گذشته در کرمان در حال اجرا بود بر زمین نماند و کرمان با اقتدار بیشتری پیشرفت کند.

محمد شمس الدینی یکی از شهروندان استان کرمان است که به خبرنگار مهر می گوید: کشور هم اکنون در شرایطی است که باید برنامه ریزی دقیق و مبسوط برای توسعه اقتصادی و مقابله با تحریم ها انجام شود در چنین شرایطی نباید یک استان ۴۱ روز بدون استاندار باشد.

وی افزود: ما از مسئولان می خواهیم فردی را برای مدیریت استان کرمان انتخاب کند که بتواند طرح های نیمه تمام کرمان را به سرانجام برساند و استان را در میان مشکلات اقتصادی به درستی هدایت کند.

تجربه، عدم سیاسی بازی و البته همراهی با مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتشا مهمترین خصوصیات استاندار مورد انتظار مردم است

وی تجربه، عدم سیاسی بازی و البته همراهی با مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتشا را مهمترین خصوصیات استاندار مورد انتظار مردم دانست و بیان کرد: به هر صورت نمی شود در سطوح مدیریتی تمایل سیاسی نداشت اما مهم این است که استاندار بتواند از توانمندیهای همه نخبه های استان و همه فرصتها استفاده کند.

محمد اسماعیلی نیز به خبرنگار مهر گفت: کرمان طی سالهای اخیر از کانون توجه های فرهنگی دور بوده است و باید در کنار اقتصاد، فرهنگ هم مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ما در بسیاری از مناطق استان کرمان شاهد عقب افتادگی در هر دو زمینه هستیم، باید با سرمایه گذاری و جذب منابع بخش خصوصی و دولتی و سرمایه های خارجی مشکلات را رفع کرد و البته دوباره فردی را انتخاب نکرد که کار را نیمه کاره رها کند.

وی ادامه داد: خشکسالی، محرومیت های جنوب و شرق کرمان، زلزله خیز بودن کرمان، خسارت به بخش کشاورزی، توسعه معدنی استان، بیکاری جوانان، کمبود اعتبار و ده ها مشکل دیگر در استان کرمان وجود دارد و البته طرح های زیاد نیمه کاره ای مانده است که قرار بود مدت ها قبل افتتاح شوند.

وی از مسئولان خواست از فرصت سوزی جلوگیری کنند و در اسرع وقت فردی دلسوز را برای مدیریت استان کرمان را معرفی کنند که محور وحدت در استان باشد.