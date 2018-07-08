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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۴

خداحافظی همتی با صنعت بیمه

خداحافظی همتی با صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی صبح امروز در آخرین دیدار با مدیران عامل شرکت های بیمه، پس از ۲۶ ماه تصدی گری دوباره هدایت و نظارت صنعت بیمه، با مدیران صنعت بیمه خداحافظی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر عبدالناصر همتی اقتصاددان و رئیس کل بیمه مرکزی پس از ۲۶ ماه خدمت در دوره دوم ریاست خود، به سمت سفیر فوق العاده و تام الاختیار ایران در چین منصوب شد.

رییس کل بیمه مرکزی در این نشست بر حفظ آرامش موجود در صنعت بیمه تأکید کرد و گفت: لازمه ادامه حیات صنعت بیمه، حفظ آرامش فعلی و داشتن تدبیر است. وی افزود: به نوبه خود تلاش کردم صنعت بیمه را از تشنج دور کنم و خدا را شکر در حال حاضر فضای آرامی حکم فرماست و امیدوارم تداوم یابد.

همتی، همچنین بر یکپارچگی موجود در میان مدیران عامل اشاره کرد و گفت: تلاش همه ارکان صنعت بیمه در ایجاد این همراهی و همدلی قابل تقدیر است و باید بیش از پیش تقویت شود. 

وی افزود: در حال حاضر صنعت بیمه با رشد حق بیمه ۲۴ درصد و بهبود ضریب خسارت نسبت به سال گذشته در وضعیت خوبی به سر می برد و امیدوارم مجامع شرکت های بیمه همچون سال گذشته به خوبی برگزار شود.

کد مطلب 4341793
فرشته رفیعی

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