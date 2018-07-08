خداحافظی همتی با صنعت بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر عبدالناصر همتی اقتصاددان و رئیس کل بیمه مرکزی پس از ۲۶ ماه خدمت در دوره دوم ریاست خود، به سمت سفیر فوق العاده و تام الاختیار ایران در چین منصوب شد.

رییس کل بیمه مرکزی در این نشست بر حفظ آرامش موجود در صنعت بیمه تأکید کرد و گفت: لازمه ادامه حیات صنعت بیمه، حفظ آرامش فعلی و داشتن تدبیر است. وی افزود: به نوبه خود تلاش کردم صنعت بیمه را از تشنج دور کنم و خدا را شکر در حال حاضر فضای آرامی حکم فرماست و امیدوارم تداوم یابد.

همتی، همچنین بر یکپارچگی موجود در میان مدیران عامل اشاره کرد و گفت: تلاش همه ارکان صنعت بیمه در ایجاد این همراهی و همدلی قابل تقدیر است و باید بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: در حال حاضر صنعت بیمه با رشد حق بیمه ۲۴ درصد و بهبود ضریب خسارت نسبت به سال گذشته در وضعیت خوبی به سر می برد و امیدوارم مجامع شرکت های بیمه همچون سال گذشته به خوبی برگزار شود.