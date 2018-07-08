به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصراصفهانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: امروز آموزش و پرورش با چالش های جدی مواجه است که یکی از این چالش ها دریافت شهریه از دانش آموزان است که به دلیل اوضاع اقتصادی نامناسب و عدم پرداخت سرانه دولتی به مدارس لازم است که خانواده‌ها برای ارتقای کیفی آموزش و پرورش با مدارس همکاری کنند.

وی بیان داشت: دریافت هر گونه وجه از دانش آموزان طبق قانون خلاف است اما مدارس نیاز به کمک خانواده‌ها دارند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه لازم است که کلاس های فوق برنامه از سوی آموزش و پرورش با کیفیت بالا برگزار شود، ادامه داد: امیدواریم این دوره‌ها با کیفیت مناسب برگزار و مورد استقبال دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در کنار آموزش و پرورش سایر نهادها نیز برای اوقات فراغت برنامه‌ریزی کرده‌اند، افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با ۱۵۰ مرکز فرهنگی ورزشی در ۱۵ منطقه شهر اصفهان از جمله این سازمان‌هاست که ظرفیت خوبی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه در سال ۷۱ هزار دانش آموز از سرویس مدارس استفاده می کنند، اضافه کرد: به منظور حفظ امنیت دانش آموزان بهتر است که سازمان تاکسیرانی و دیگر شرکت‌های مرتبط در این زمینه آسیب شناسی لازم را داشته باشند.

وی اظهار داشت: ضروری است سرویس‌ مدارس به صورت عادلانه بین شرکت‌های ذی‌ربط با توجه به ظرفیت و توان آنها تقسیم بندی شود.