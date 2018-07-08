آمار حیوان گزیدگی در رفسنجان ۲.۵ برابر میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن نژادقادری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته اطلاع رسانی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) اظهار داشت: هر گونه بیماری یا عفونتی که به طور طبیعی بین حیوان و انسان انتقال پیدا می کند، به عنوان بیماری زئونوز شناخته می شود.

وی تب مالت، سالک، هاری، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو وکیست هیداتیک را مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان در کشور برشمرد و افزود: تب مالت یکی از مهمترین بیماریهای زئونوز است که از طریق مصرف شیر و لبنیات محلی آلوده و همچنین تماس با ترشحات و خون دام آلوده از راه تنفسی در آغل هم منتقل می شود.

نژادقادری ادامه داد: در سال ۹۵ تعداد ۱۰۲ مورد و در سال ۹۶ تعداد ۱۵۱ مورد در شهرستان رفسنجان به تب مالت مبتلا شدند.

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیان کرد: بیماری مالاریا یک بیماری انگلی حاد و مزمن است که به دنبال گزش پشه ماده آنوفل انگل وارد بدن انسان می شود و در ابتدای بیماری، نشانه های مانند خستگی، احساس درد عضلات، تب و لرز و تهوع و استفراغ وجود دارد.

وی تصریح کرد: در صورت مسافرت به مناطق مالاریا خیز مانند جنوب استان کرمان، سیستان و بلوچستان، افغانستان و ... و به همراه داشتن این علایم به نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.

نژادقادری با اشاره به بیماری لیشمانیوز، اظهار کرد: شایعترین نوع این بیماری، سالک پوستی است که بر اثر گزش پشه ماده خاکی به انسان منتقل می شود و حدود دو تا هشت ماه بعد از گزش، ضایعه ای شبیه جوش و بدون درد در محل گزش پیدا می شود که کم کم به زخم تبدیل می شود.

وی افزود: تعداد موارد ابتلا به سالک در شهرستان رفسنجان از ۳۶ مورد در سال ۹۵ به ۳۹ مورد در سال گذشته افزایش یافته است.

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یکی دیگر از بیماریهای مشترک انسان و حیوان است که کنه ها ناقل آن هستند و شیوع این بیماری در فصل گرم سال همزمان با افزایش فعالیت کنه ها است.

نژادقادری تصریح کرد: دامداران، دامپزشکان، کارگران کشتارگاه، کارکنان بهداشتی و بیمارستان بیشتر در معرض خطر این بیماری هستند و در صورتی که بعد از مجاورت با دام و کنه به طور ناگهانی دچار تب، سردرد، درد عضلانی و خونریزی از معده و بینی شدند سریعا به پزشک مراجعه کنند.

به گفته وی موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در سال گذشته در رفسنجان ۳ مورد بوده است.

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در ادامه به بیماری هاری اشاره کرد و گفت: هاری نوعی بیماری ویروسی است که ویروس آن از طریق بزاق حیوان هار و از محل گاز گرفتگی وارد بدن می شود.

نژادقادری ادامه داد: افراد جهت پیشگیری از ابتلا به هاری بلافاصله بعد از گزیده شدن محل گزش را با آب و صابون به مدت ۲۰ دقیقه کاملا شسته و سپس به مرکز پیشگیری درمان هاری مستقر در حوزه معاونت بهداشتی مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: آمار حیوان گزیدگی نیز در شهرستان رفسنجان در سال گذشته نسبت به سالهای قبل افزایش یافته به گونه ای که این رقم در سال گذشته به هزار و ۳۸۲ ۱۳۸۲ مورد رسیده که ۲.۵ برابر میانگین کشوری است.

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ابراز کرد: کیست هیداتیک یکی دیگر از بیماری انگلی و مشترک بین انسان و حیوان است که میزبان اصلی آن گوشتخواران بویژه سگ سانان هستند. کرم بالغ در روده سگ زندگی می کند و تخم های خود را از طریق مدفوع به محیط بیرون می رساند که این تخم ها برای انسان و دام آلوده کننده است.

وی افزود: برای پیشگیری از این بیماری لازم است که بهداشت فردی و شستن و ضد عفونی کردن سبزیجات و میوه های بوته دار زمینی رعایت شود.

نژادقادری به بیماری پدیکلوزیس اشاره و بیان کرد: شپش حشره ای کوچک، بدون بال و خونخوار است که می تواند سر و تن را آلوده کند. تخم شپش به اندازه ته سنجاق است و به مو و درز لباس می چسبد. شایعترین علامت شپش خارش است که در کودکان شایعتر است و تمام طبقات اقتصادی و اجتماعی را درگیر می کند.

وی اضافه کرد: درمان پدیکلوزیس با شامپو پرمترین و لوسیون دایمتیکون است و موارد شناسایی شده پدیکلوز در سال گذشته در رفسنجان ۱۹۲۹ مورد بوده است.