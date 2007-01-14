ترکیب تیم ملی را فروردین ماه مشخص می کنیم

حسن ذوالقدر سرمربی تیم ملی تکواندو با بیان این خبر به خبرنگار مهر افزود: نفرات اول تا بیستم جدول تهیه شده توسط سازمان لیگ به همراه نفرات اول تا سوم مشترک مسابقات قهرمانی کشور در کنار کلیه مدال آوران مسابقات قهرمانی آسیا، دانشجویان جهان ، ارتشهای جهان ، جام جهانی و بازیهای آسیایی شنبه آینده به اردو خواهند آمد تا اردوی آماده سازی را برای مسابقات بین الملل جام فجر آغاز کنیم.

وی ادامه داد: پس از اعلام فدراسوین مبنی بر تعداد تیم های شرکت کننده درجام فجر، از میان این 50 نفر، تیم های خود را انتخا خواهیم کرد. ولی بعد از مسابقات جام فجر و جام باشگاههای آسیا، نفرات برتر این مسابقات را به اردوی تیم ملی دعوت خواهیم کرد. البته در نیمه دوم اسفندماه مسابقات نهایی ورود به اردوی تیم ملی انجام و در هر وزن 2 نفر و در نهایت 20 نفر به اردوی آماده سازی مسابقات جهانی چین راه خواهند یافت.

ذوالقدر در مورد برنامه آماده سازی تیم ملی گفت: رقابتهای سطح بالای هلند که 6-4 فروردین و مسابقات A جهانی آلمان که 14 و 13 فروردین برگزار می شود را مد نظر قرار داده ایم تا حداقل در یکی از آنها شرکت کنیم .

وی افزود: قصد داریم تمام حاضرین در اردو را به این تورنمنت اعزام کرده و در همانجا ترکیب تیم اعزامی به مسابقات جهانی چین را انتخاب کنیم ولی اگر در وزنی سطح بازیکنان برابر بود با انجام یک دیدار انتخابی در داخل کشور تکلیف را مشخص خواهیم.

سرمربی تیم ملی تکواندو درپایان پیرامون مربیان تیم ملی گفت: پس از بررسیهای لازم مربیان موفق حاضر در مسابقات کشوری و لیگ را برای جام فجر به اردو دعوت خواهیم کرد.

مسابقات جهانی چین از 27 اردیبهشت ماه به مدت 4 روز برگزار خواهد شد.