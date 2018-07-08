۵۰ نوع سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در خراسان جنوبی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: تا کنون ۵۰ نوع سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در خراسان جنوبی شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه میزان ذخیره این سنگ ها حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن برآورد شده است، افزود: طی سال گذشته سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با صدور بیش از ۶۷ پروانه بهره برداری رتبه نخست کشوری را در حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کسب کرده است.

رئیس اداره اکتشاف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: کانی های قیمتی نظیر الماس، یاقوت سرخ، یاقوت کبود و زمرد به صورت قابل توجه در استان شناسایی نشده است و عمده سنگ ها نیمه قیمتی هستند.

وی با اشاره به اینکه شرایط تشکیل کانی های قیمتی در استان خراسان جنوبی وجود ندارد، گفت: این گونه کانی ها همچون الماس در کشورهای همسایه همچون افغانستان بیشتر به چشم می خورد.

سلیمانی افزود: تاکنون کانی های نیمه قیمتی همچون عقیق سرخ، باباقوری، عقیق آبی و ... که دارای برند تجاری هستند در استان شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه کانی های نیمه قیمت در استان به صورت پراکنده و در سطح آبرفتی شکل می گیرند، عنوان کرد: وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفا در خصوص مسائل متمرکز صنایع است.

رئیس اداره اکتشاف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: در سال ۸۸ طرح شناسایی کانی های قیمتی و نیمه قیمتی در قالب اعتبارات عمرانی در استان تعریف و یکسری از کانی ها شناسایی و زمینه لازم برای ثبت این محدوده های اکتشافی فراهم شد.

وی افزود: سال گذشته جشنواره کانی ها به عنوان بهترین سوغات استان برگزار و به سه نفر از تولیدکنندگان جوایزی اهدا شد.