انتخاب نمایندگان شورا در کمیته های نورپردازی و کنترل آلودگی صوتی

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب دو کارشناس متخصص به عنوان نمایندگان شورا در کمیته نورپردازی شهری موضوع دستور سوم جلسه هفتادو چهارم شورای شهر تهران بود که مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.

در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران دکتر الهام امینی و مهندس مائده پور فتح اله که از سوی کمیسیون های سلامت محیط زیست و خدمات شهری و شهرسازی و معماری پشنهاد شده بودند برای نمایندگی شورا در این کمیته انتخاب شدند.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در جریان بررسی این دستور جلسه خواستار پیگیری تشکیل منظم این کمیته شد.

معرفی دو نفر نمایندگان شورا جهت عضویت در کمیته برنامه عملیاتی مدیریت بحران در مترو دستور دیگر جلسه امروز شورای شهر تهران بود که با رای اعضای شورای شهر تهران مهدی احمدی نژاد و مهندس مریم صادقیان برای این موضوع انتخاب شدند.

سید حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به تخصص این دو نفر در موضوعات عمرانی تاکید کرد: موضوع بحران تنها موضوع عمران و ساخت و ساز نیست بلکه موضوعات دیگری را نیزشامل می شود که در انتخاب های اینچنینی باید مورد توجه قرار گیرد.

انتخاب ۲ نفر کارشناس به منظور عضویت در کمیته کنترل و پایش آلودگی صوتی شهر تهران دیگر دستور جلسه هفتادو چهارم شورای شهر تهران بود که با رای اعضای شورای شهر تهران محمد قربانی و الهام امینی برای این موضوع انتخاب شدند.