خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: جنگی که ائتلاف سعودی-اماراتی-آمریکایی در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۱۵ ضد یمن به راه انداختند تاکنون به اهداف خود نرسیده است. امارات قریب به ۱.۳ میلیارد دلار در ماه و ۱۶ میلیارد دلار در سال هزینه می کند. علاوه بر هزینه سنگین باید به تلفات نیروهای این کشور و مزدوران آن نیز اشاره کرد. این جنگ روز به روز تاثیرش را بیش از گذشته بر امارات و اقتصاد و نیروی انسانی آن نمایان تر می کند.

گواه این نیز جدیدترین تصمیم امارات در هفتم جولای ۲۰۱۸ مبنی بر افزایش مدت خدمت اجباری از یکسال به ۱۶ ماه یعنی یکسال و چهار ماه است گواه این نیز جدیدترین تصمیم امارات در هفتم جولای ۲۰۱۸ مبنی بر افزایش مدت خدمت اجباری از یکسال به ۱۶ ماه یعنی یکسال و چهار ماه است. به نظر می رسد که اماراتی ها تاوان سیاست های مقامات خود را می دهند.

از سویی هم اختلافات امارات و عربستان بیشتر می شود و هم تعداد زیاد آمار غیرنظامیانی که به دست اماراتی ها و سعودی ها قربانی می شوند؛ افکار عمومی جهانی را بر ضد آنها کرده است. امارات در نبرد اخیر الحدیده نه تنها دستاوردی نداشت بلکه از بیم جنگ خیابانی از ادامه تحرکات خود در الحدیده کاست.

نیروهای وابسته به امارات در یمن

امارات سه نوع نیرو در یمن دارد؛ نخست، اماراتی ها که بیشتر از امارات شمالی هستند، دوم، مزدورانی یمنی که از نیروهای اماراتی دستور می گیرند و سوم مزدورانی از دیگر کشورها که امارات آنها را اجیر کرده است.

اماراتی ها؛ دولتمردان امارات تعداد نیروهای اماراتی در یمن را اعلام نکرده اند اما گزارش ها حاکی است که حدود ۱۵۰۰ نظامی و افسر از نیروهای ویژه امارات به طور مستقیم در جنگ و آموزش مزدوران وابسته به خود حضور دارند. بر اساس گزارشها صدها نظامی اماراتی از سال ۲۰۱۵ در یمن کشته شده اند.

مزدوران یمنی

بر اساس گزارشها اماراتی ها بیش از ۳۵ هزار نفر یمنی را مزدور خود قرار داده و به آنها آموزش داده اند. این افراد از طریق شیوخ قبائل جذب می شوند. اماراتی تنها در عدن ۱۴ هزار نفر را اجیر کرده اند و در ابین ۳۰۰۰، در المهریه ۲۰۰۰ و در سقطرا نیز ۲۰۰۰ نفر اجیر شده اند تا به جنگ ارتش و کمیته های مردمی یمن بروند.

مزدوران خارجی

مزدورانی از کشورهای آمریکای لاتین، استرالیا، آفریقای جنوبی، السالوادور، شیلی و پاناما، کلمبیا و غیره از سوی اماراتی ها جذب شده اند. این مزدوران به شکنجه، اعدام های میدانی و علاوه بر آنها جنگ ضد ارتش و کمیته های مردمی یمن مشغولند. ا ین مزدوران در کشورهای خود ۵۳۰ دلار در ماه دریافت می کنند اما اماراتی ها به آنها بیش از ۲۸۰۰ دلار در ماه می دهند ین مزدوران در کشورهای خود ۵۳۰ دلار در ماه دریافت می کنند اما اماراتی ها به آنها بیش از ۲۸۰۰ دلار در ماه می دهند. تعداد مزدوران کلمبیایی در یمن ۸۰۰ نفر است که در خطوط مقدم حضور دارند و ۱۰۰ نفر از آنها نیز در بندر عدن هستند.

طبق گزارش یمن نت، مزدوران آفریقایی در کنار طارق صالح وابسته به ابوظبی در ساحل غربی یمن می جنگند که شامل سودانی ها، سومالیایی ها، سنگالی ها، اوگاندایی ها، چادی ها، کنیایی ها، اریتره می شوند. این مزدوران در صحرای حضرموت و پایگاه های اماراتی در ابوظبی و اردوگاهی میان ذوباب و بندر المخا در غرب یمن آموزش دیده اند.

مزدورانی از کشورهای شرق آسیا شامل فیلیپینی ها، بنگلادشی ها، افغانها، چچنی ها، پاکستانی ها نیز از سوی امارات و عربستان اجیر شده اند. علاوه بر ماموریت های جنگی از مزدوران پاکستانی، بنگلادشی و فیلیپینی در امور لجستیک و خدمات درمانی متجاوزان به یمن استفاده می شود و آنها در بیمارستانهای صحرایی و آشپزخانه های ائتلاف ضد یمن حضور دارند.

اماراتی ها از زندانیان سابق، راهزنان و باندهای تبهکار نیز در جنگ علیه ارتش و کمیته های مردمی یمن و امور جاسوسی بهره می برند. مزدوران تکفیری و سلفی نیز در خدمت اماراتی ها هستند.

بر اساس گزارش رسانه ها؛ حقوق مزدوران در مقایسه با دستمزدشان در کشورهایشان زیاد است. شرکت ها وابسته به امارات با مزدوران که نیروی بدنی قوی داند وارد مذاکره می شوند. در صورتی که مزدورانی که جذب می شوند زبان بدانند یا تجارب نظامی قبلی داشته باشند دستمزد آنها افزایش می یابد.

مزدوران آمریکایی لاتین حقوق ماهانه ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ می گیرند در حالی که در کشورهای خود به ۴۰۰ دلار در ماه نیز حقوقشان نمی رسد. این مزدوران هفته ای ۱۰۰۰ دلار به خاطر حضور در یمن نیز می گیرند.

هزینه هنگفتی که کمر اقتصاد امارات را می شکند

با توجه به آنچه گفته شد هزینه ۱۵۰۰ سرباز افسر اماراتی، ۳۵ هزار مزدور یمنی و ابسته به امارات و ۱۸۰۰ مزدور خارجی که مجموعا بیش از ۳۸۰۰۰ نفر می شود بسیار هنگفت است که هزینه ای معادل ۱۵ میلیارد دلار در سال بر امارات تحمیل می کند. این جدای ازهزینه ۳۰ جنگنده اماراتی و نیز ناوهای جنگی امارات در دریای سرخ است که در جنگ یمن مشارکت دارند. امارات در ماه ۵۰ میلیون دلار هزینه حملات هوایی می کند که در سال معادل ۶۰۰ میلیون دلار فقط برای حملات هوایی است.

طبق گزارش مراکز مطالعاتی هزینه جنگ در یمن برای امارات سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار است هزینه جنگ در یمن برای امارات سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار است یعنی معادل ۱.۳ میلیارد دلار در ماه. این جدای از هزینه هایی است که برای بهبود وجهه امارات، اداره سیاسی و قدرت نرم از سوی اماراتی ها هزینه می شود.

با این حال یمنی ها به عنوان اشغالگر به اماراتی ها نگاه می کنند. امارات بدون برآورده و ارزیابی مناسب وارد جنگ یمن شده است و باید تبعات آن را نیز بپردازد. یمنی ها از اماراتی ها نفرت دارند زیرا بنادر یمن را اشغال کرده، پایگاههای نظامی در جزیره بریم در ورودی باب المندب و جزیره سقطرا در بحر العرب احداث کرده و زندانهای سری ایجاد کرده است که صدها یمنی در این زندانها شکنجه می شوند.

زندانهای مخفی که یمنی ها را ناپدید می کند

عربی ۲۱ در گزارشی اعلام کرد: امارات و نیروهای همپیمان آن در جنوب یمن زندان های سری دارند. بازجویان آمریکایی در بازجویی از برخی بازداشت شدگان دخالت دارند. بر اساس گزارش رسانه ها در جنوب یمن ۱۸ عملیات بازداشت سری ثبت شده است که این از سوی اماراتی ها یا نیروهای یمنی که آنها تاسیس و آموزش داده اند، صورت می گیرد. سازمان دیده بان حقوق بشر ۴۹ مرد از جمله ۴ کودک که در معرض بازداشت اجباری قرار گرفته اند، پرده برداشته است.

این زندانهای ویژه و سری در داخل پایگاه های نظامی، بنادر و فرودگاهها، ویلاهای خصوصی و کلوپهای شبانه در عدن قرار دارند. برخی بازداشت شدگان به پایگاه اماراتی از طریق دریای سرخ در ارتیره منتقل شده اند. دو هزار شهروند در زندان های مخفی اماراتی ها ثبت شده است. در المکلا در جنوب یمن بیش از ۴۰۰ مرد پس از بازداشت ناپدید شده اند. در عدن بیش از ۱۵۰۰ نفر بازداشت و ناپدید شده اند».

یمنی ها نگران سیطره امارات بر باب المندب، مناطق نفت خیز و نیز گسترش القاعده و تکفیری ها از سوی اماراتی ها هستند.

تاثیر جنگ بر شهروندان اماراتی

طی سال ۲۰۱۵ تا پایان ۲۰۱۷ بار سنگینی بر دوش اقتصاد امارات وارد شده و برای جبران کسری بودجه ای که امارات با آن روبرو است، مردم این کشور مجبور به تحمل تبعات اقتصادی آن هستند.

جنگ یمن به حفره سیاه و سیاهچاله ای تبدیل شده است که اقتصاد امارات را می بلعد جنگ یمن به حفره سیاه و سیاهچاله ای تبدیل شده است که اقتصاد امارات را می بلعد و افزایش مالیات و عوارض را بر شهروندان اماراتی و افراد مقیم در این کشور به دنبال داشته است. دولتمردان امارات به صندوق ذخایر ملی روی آورده اند و دارایی های این صندوق از ۵۰۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۴۷۵ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۵ کاهش پیدا کرده است. امارات با کسری بودجه شدید روبرو است.

آری شهروند اماراتی باید هزینه های جنگ را با دادن مالیات و عوارض بیشتر، هزینه های آب و برق بیشتر و هزینه های بیشتر بپردازد. زندگی در امارات به ویژه ابوظبی و دبی بسیار گران شده است و از این دو شهر می توان به عنوان گرانترین مناطق دنیا از نظ معیشتی یاد کرد. این به سرمایه گذاری در امارات نیز ضربه زده است و با افزایش تورم و گرانی سرمایه گذاران امارات را ترک می کنند.

امارات که زمانی بهشت سرمایه گذاران محسوب می شد با ورود به سیاست های جنگ طلبانه و مداخله جویانه به کشوری که در راستای دشمن تراشی نه تنها در یمن بلکه در مناطق دیگر حرکت می کند، تبدیل شده است. نسلهای آتی امارات از سیاست های فاجعه بار کنونی لطمه خواهند دید.

جنگ یمن نه تنها ثمری برای اماراتی ها نداشته بلکه روز به روز هزینه های بیشتری را اماراتی تحمیل می کند و فرزندان آنها باید مدت بیشتری به خدمت اجباری بپردازند. مردم امارات می پرسند که چرا باید خون فرزندان آنها در جنگ یمن ریخته شود؟ چرا در اوضاع حساس کنونی منطقه منافع ملی امارات مورد بی توجهی واقع می شود؟ چگونه است که امارات در خارج از کشور پایگاه احداث می کند ودر داخل به آمریکایی ها و اروپایی ها نیاز است؟ چه نیازی به سیاست جنگ افروزی در منطقه وجود دارد؟ چرا باید نسلهای آتی امارات تاوان جنگ های خارجی حاکمان کنونی امارات را بدهند؟

یمن به لقمه گلوگیری برای امارات و عربستان مبدل شده است. این دو وارد باتلاقی شده اند که روز به روز بیشتر در آن فرو می روند.