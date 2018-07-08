به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مشترک مسئولان پژوهشگاه علوم وحیانی معارج ، عطاء الله رفیعی آتانی رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی کنگره، مدیر علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج اسراء، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم جعفرزاده، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا ملائی رئیس پژوهشکده علوم عقلی و حجت‌الاسلام والمسلمین امامی رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی اسلامی،حاضر بودند.

در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام رضا ملائی رئیس پژوهشکده علوم عقلی و مدیرگروه فلسفه‌ پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، ضمن ارائه‌ گزارشی از فعالیت‌های این مرکز، بر اهمیت فلسفه از نگاه آیت الله جوادی آملی تاکید کرد.

عطاءالله رفیعی آتانی، رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی کنگره نیز ضمن پاسخ به سؤالات اعضای حاضر در این جلسه، گفت: با توجه به اهمیت دیدگاه‌های آیت الله جوادی آملی در حوزه مدیریت تحول علوم انسانی و فلسفه‌ علوم انسانی اسلامی، نیاز است تا بیش از پیش همکاری‌های علمی دو مجموعه گسترش کمی و کیفی پیدا کند.

مدیرگروه فلسفه علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان سخنان خود، چگونگی همکاری اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج در طرح‌ها و پروژه‌های دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی از جمله برگزاری نشست‌های نظریه‌پردازی، ارائه‌ مقاله در نشست فلسفه اسلامی و ارائه‌ مقاله برای کنگره را تشریح کرد.

بحث و تبادل نظر در مورد «فلسفه‌ اسلامی»، «فلسفه‌ علوم انسانی اسلامی» و «رابطه‌ بین فلسفه و علوم انسانی» از بخش‌های دیگر این جلسه بود.