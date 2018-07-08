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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۰

لزوم واکاوی اندیشه‌های فلسفی آیت‌الله جوادی‌آملی

لزوم واکاوی اندیشه‌های فلسفی آیت‌الله جوادی‌آملی

جلسه مشترک مسئولان پژوهشگاه علوم وحیانی معارج با دبیر علمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، در محل این پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مشترک مسئولان پژوهشگاه علوم وحیانی معارج ، عطاء الله رفیعی آتانی رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی کنگره، مدیر علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج اسراء، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم جعفرزاده، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا ملائی رئیس پژوهشکده علوم عقلی و حجت‌الاسلام والمسلمین امامی رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی اسلامی،حاضر بودند.

در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام رضا ملائی رئیس پژوهشکده علوم عقلی و مدیرگروه فلسفه‌ پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، ضمن ارائه‌ گزارشی از فعالیت‌های این مرکز، بر اهمیت فلسفه از نگاه آیت الله جوادی آملی تاکید کرد.

عطاءالله رفیعی آتانی، رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی کنگره نیز ضمن پاسخ به سؤالات اعضای حاضر در این جلسه، گفت: با توجه به اهمیت دیدگاه‌های آیت الله جوادی آملی در حوزه مدیریت تحول علوم انسانی و فلسفه‌ علوم انسانی اسلامی، نیاز است تا بیش از پیش همکاری‌های علمی دو مجموعه گسترش کمی و کیفی پیدا کند.

مدیرگروه فلسفه علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان سخنان خود، چگونگی همکاری اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج در طرح‌ها و پروژه‌های دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی از جمله برگزاری نشست‌های نظریه‌پردازی، ارائه‌ مقاله در نشست فلسفه اسلامی و ارائه‌ مقاله برای کنگره را تشریح کرد.

بحث و تبادل نظر در مورد «فلسفه‌ اسلامی»، «فلسفه‌ علوم انسانی اسلامی» و «رابطه‌ بین فلسفه و علوم انسانی» از بخش‌های دیگر این جلسه بود.

کد مطلب 4341832
سارا فرجی

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