واحدهای تولیدی، گاز را جایگزین سایر انرژی ها کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسداله درویش امیری در دیدار مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت گاز استان، اظهار کرد: هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم در خصوص توسعه شبکه گازرسانی کشور، اهتمام جدی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در استان زنجان، هیچ شهر فاقد گازرسانی وجود ندارد، افزود: با اقدامات قابل توجه سال های اخیر در استان، ۴۹۲ روستا از نعمت گاز بهره مند شده و عملیات گازرسانی به ۱۱۳ روستا نیز در دست اقدام می باشد.

درویش امیری بر ضرورت گازرسانی به واحدها، نواحی و شهرک های صنعتی استان تاکید کرد و گفت: با توسعه شبکه گازرسانی در مسیر استقرار واحدها، شهرک ها و نواحی صنعتی استان، باید نسبت به حذف مصرف سایر انرژی ها و جایگزینی آن با گاز اقدام کرد.

استاندار زنجان ادامه داد: با اتمام عملیات گازرسانی به ۱۱۳ روستای استان، ۹۰ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.